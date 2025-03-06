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台積電帶旺熊本地價飆2倍 醫院、藥局成苦主喊撤

2025/03/06 18:31

台積電熊本廠周邊地價高漲，租金也攀升，鄰近的醫院與藥局撤離。（資料照，美聯社）台積電熊本廠周邊地價高漲，租金也攀升，鄰近的醫院與藥局撤離。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電熊本一廠已在去年2月開幕，工廠在熊本縣菊陽町開業1年以來，各界都在期待經濟效應，周邊地價高漲的問題卻影響到當地民眾的生活，鄰近醫院與藥局因租金上漲撤離，居民深感憂心。

當地媒體《熊本放送》報導，一名在菊陽町的光之森地區經營藥局的負責人表示，「當台積電宣布擴產時，我們都很高興，沒想到結果卻被迫退出」，他說，經營這家藥局20年來致力於支持當地醫療事業，去年5月決定關閉藥局，其中一個原因就是地價上漲導致租金價格攀升。

當地不動產公司「Azumacity」就提到，光之森地區的商業用地，從2020年一坪40萬日圓
（約新台幣8.8萬元），到了2024年直接飆到一坪80萬日圓（約新台幣17.6萬元），地價直接翻倍。除了上述的藥局之外，另外還有2間醫院也關閉，其中一項原因就是不堪租金飆漲。

居住在附近的人們因醫療設施關閉而受到影響，一位居民說，「我以前常去那家醫院，關閉真可惜。如果附近沒有，我第一個念頭就是，我還能去哪裡？」，另一位居民說，「這樣很令人不安，我不知道我以後會發生什麼。」

菊池郡市醫師會會長樽美光一指出，作為醫療機構，他們只能在政府規定的官方價格範圍內運作，受限於「公定價格」，醫院無法透過提高醫療費用等價格來緩解漲租壓力，樽美光一表示，地價上漲阻礙了新醫療機構進入，隨著人口不斷增加，醫療資源短缺可能成為未來的一大問題。

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