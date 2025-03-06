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勞團再控高工時 勞動部：多面向改善工時

2025/03/06 18:24

桃園市產業總工會等多個勞工團體，今日再赴勞動部抗議高工時。（取自桃產總臉書）桃園市產業總工會等多個勞工團體，今日再赴勞動部抗議高工時。（取自桃產總臉書）

〔記者李靚慧／台北報導〕桃園市產業總工會等多個勞工團體，今日再赴勞動部抗議，質疑當部長洪申翰還是立法委員時，均積極參與增加國定假日或各種降低勞工工時的提案或修法，但擔任勞動部長後，卻總以「內政部權責」回應，沒有積極作為。

對於勞團質疑台灣勞工工時過長，勞動部解釋，一般比較「年總工時」，是「平均每人每年總工時」，包含「全時」及「部分工時」就業者，但鄰近國家部分工時勞工占比較高，韓國16.1%、日本24.8%、新加坡10.6%，我國僅占3％至4%，導致我國每人平均年總工時會比較高。

若僅比較「全時」就業者，我國112年的每週經常工時為41.5小時，比韓國的43.8小時、日本的42.9小時、新加坡的44.5小時都來得低。

勞動部表示，為了改善勞工工時，勞動部將朝多面向努力，包括逐年調升最低工資，避免勞工需靠加班賺取工資；鼓勵勞資雙方建立協商機制，與工會簽訂團體協約，透過勞資會議協議，約定合理工時；強化勞動檢，督促事業單位遵守工時規範；透過獎措施，提高中高齡及婦女的勞動參與率，增加部分工時勞動力。

勞動部強調，為協助受僱者兼顧職場與家庭照顧，將積極推動「照顧不離職」政策，包括去年推動「彈性育嬰留職停薪試辦計畫」，近期陸續邀請試辦機關及單位、團體進行焦點座談，也積極拜訪民間團體，瞭解實施狀況及蒐整意見，未來將朝向更彈性的作法來擬訂政策，循序推進，以建構更友善的勞工職場環境。

今日至勞動部前抗議的勞團，包括桃園市產業總工會、消防員工作權益促進會、台灣鐵路產業工會、豐裕工會，砲轟勞動部長洪申翰對於降低工時、增加國定假日，及建構完善照顧假「無作為」。

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