晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

大阪世博有「TW」！斥資20億「TECH WORLD館」今搶先開箱

2025/03/06 18:13

2025年日本大阪世博將於4月13日登場，台灣展館正式名稱為「TECH WORLD館」。（記者林菁樺攝）2025年日本大阪世博將於4月13日登場，台灣展館正式名稱為「TECH WORLD館」。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕2025年日本大阪世博將於4月13日登場，台灣今年以「企業」身分和180個國家、組織等共同參與，政府耗資20億元打造「TECH WORLD館」，名稱直接展現台灣的科技實力，雖無法用「台灣館」名義亮相，但TECH WORLD館縮寫仍見「TW」（台灣），且由台北101、珍奶、晶片等組成的主視覺設計，處處可見TW，目標盼吸引100萬人次觀展，較上海世博79萬人還高。

5年一度的世界博覽會將在大阪登場，台灣配合大會主題以「連結世界，共創未來美好生活」為策展理念，經濟部與貿協6日舉行2025大阪世界博覽會TECH WORLD館大揭密，搶先開箱。

台灣展館正式名稱為「TECH WORLD館」，外觀設計理念以群山為概念。（記者林菁樺攝）台灣展館正式名稱為「TECH WORLD館」，外觀設計理念以群山為概念。（記者林菁樺攝）

台灣展館的執行單位貿協指出，展覽將有7大特色，包括建築造型以台灣群山為概念的「心之山」設計；觀展者會配戴智能手環，歷經生命、自然、未來三大劇場，再透過AI演算技術推薦台灣旅遊行程；而主視覺則由金馬團隊打造，運用台灣101、珍奶、晶片、水果等隨處可見TW縮寫。

貿協副秘書長、TECH WORLD館長邱揮立指出，大阪世博的目標是2800萬人次，台灣展館目標約是100萬人次，盼比2010年上海世博79萬人次多，而展館面積約是2129平方公尺，也是略大於上海世博的台灣館。

因台灣非國際展覽局（BIE）會員國，展館名稱無法使用「台灣館」，是由貿協在日本成立玉山數位科技株式會社，以企業身分參加；經濟部次長江文若強調，台灣就是以TECH WORLD名稱來展現台灣的科技實力，邱揮立也說明，以企業身分參展，會謹守本份。

而TECH WORLD預算分四年執行、合計高達20億元，未來是否仿照上海世博台灣館搬回台灣，邱揮立指出，經濟部長郭智輝確實有提過，未來會再評估是否有合適地點，但展覽關鍵是帶來的體驗與傳達策展理念傳達，非整套搬回。

2025年大阪世博會將於4月13日至10月13日在日本大阪夢洲舉行，展期長達184天，而TECH WORLD館預計4月22日舉辦開幕儀式，採預約制及現場排隊並行，觀展時間約30分鐘。

TECH WORLD館將採用永續理念導覽制服，以「臺灣杉」象徵堅韌精神。（記者林菁樺攝）TECH WORLD館將採用永續理念導覽制服，以「臺灣杉」象徵堅韌精神。（記者林菁樺攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財