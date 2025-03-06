大阪世博有「TW」！斥資20億「TECH WORLD館」今搶先開箱

2025年日本大阪世博將於4月13日登場，台灣展館正式名稱為「TECH WORLD館」。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕2025年日本大阪世博將於4月13日登場，台灣今年以「企業」身分和180個國家、組織等共同參與，政府耗資20億元打造「TECH WORLD館」，名稱直接展現台灣的科技實力，雖無法用「台灣館」名義亮相，但TECH WORLD館縮寫仍見「TW」（台灣），且由台北101、珍奶、晶片等組成的主視覺設計，處處可見TW，目標盼吸引100萬人次觀展，較上海世博79萬人還高。

5年一度的世界博覽會將在大阪登場，台灣配合大會主題以「連結世界，共創未來美好生活」為策展理念，經濟部與貿協6日舉行2025大阪世界博覽會TECH WORLD館大揭密，搶先開箱。

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台灣展館正式名稱為「TECH WORLD館」，外觀設計理念以群山為概念。（記者林菁樺攝）

台灣展館的執行單位貿協指出，展覽將有7大特色，包括建築造型以台灣群山為概念的「心之山」設計；觀展者會配戴智能手環，歷經生命、自然、未來三大劇場，再透過AI演算技術推薦台灣旅遊行程；而主視覺則由金馬團隊打造，運用台灣101、珍奶、晶片、水果等隨處可見TW縮寫。

貿協副秘書長、TECH WORLD館長邱揮立指出，大阪世博的目標是2800萬人次，台灣展館目標約是100萬人次，盼比2010年上海世博79萬人次多，而展館面積約是2129平方公尺，也是略大於上海世博的台灣館。

因台灣非國際展覽局（BIE）會員國，展館名稱無法使用「台灣館」，是由貿協在日本成立玉山數位科技株式會社，以企業身分參加；經濟部次長江文若強調，台灣就是以TECH WORLD名稱來展現台灣的科技實力，邱揮立也說明，以企業身分參展，會謹守本份。

而TECH WORLD預算分四年執行、合計高達20億元，未來是否仿照上海世博台灣館搬回台灣，邱揮立指出，經濟部長郭智輝確實有提過，未來會再評估是否有合適地點，但展覽關鍵是帶來的體驗與傳達策展理念傳達，非整套搬回。

2025年大阪世博會將於4月13日至10月13日在日本大阪夢洲舉行，展期長達184天，而TECH WORLD館預計4月22日舉辦開幕儀式，採預約制及現場排隊並行，觀展時間約30分鐘。

TECH WORLD館將採用永續理念導覽制服，以「臺灣杉」象徵堅韌精神。（記者林菁樺攝）

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