美擬廢晶片法案?江文若:經濟部助產業爭取最佳條件

經濟部次長江文若表示，政府密切關注美國晶片法和川普政策的新動向，並協助業界爭取最佳的投資環境和條件。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普日前呼籲國會，應廢止拜登政府補助半導體業520億美元的晶片法，恐衝擊台積電赴美投資案。經濟部次長江文若今（6）日表示，政府密切關注美國晶片法和川普政策的新動向，並協助業界爭取最佳的投資環境和條件。

江文若今天出席2025大阪世界博覽會TECH WORLD館大揭密開箱交流茶會，談到川普揚言廢止晶片補助法案。她表示，總統賴清德先前已開過國安會議，並揭示了對美經貿重要的政策方向，且行政院也召開專案小組會議盤點台灣與美國合作各產業項目，經濟部也要求駐外單位密切的關注川普晶片補助法政策的新動向。

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江文若強調，除關注政策動向外，最重要的就是，政府必須要跟美國政府溝通，「協助業界爭取最佳的投資環境和條件」。

針對台積電赴美擴大投資，經濟部仍需進行相關審查，江文若指出，產業跟政府都有一個共識就是「根留台灣」、「壯大台灣」，台積電在台的先進製程包括2奈米、1.6奈米，甚至是更先進製程，能看到不斷的擴產且進行相關研發。

江文若強調，因為有半導體的發展，台灣整體高科技在全世界具有競爭力，而廠商自主到全球去拓展與規劃是讓台灣半導體供應鏈「實力的延伸」，也讓台灣的半導體實力能擴大在國際的影響。針對江文若上月有赴美溝通，後續是否再前往美國，她僅表示，目前尚未規劃，有必要的話會配合長官指示。

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