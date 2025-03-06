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神基強化AI強固型電腦 全年業績成長7％至12％

2025/03/06 17:12

神基控股董事長黃明漢表示，2025全年業績可望成長7%至12%。（記者方韋傑攝）神基控股董事長黃明漢表示，2025全年業績可望成長7%至12%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基控股（3005）今於台北市南港總部召開法說會，董事長黃明漢表示，旗下強固型電腦持續強化AI運算能力，可望隨著其他產品線的同步成長或持穩表現，推升2025全年業績成長7%至12%，上半年營收比重約為46%至48%，下半年52%到54%，未來若有需要，將在泰國進一步擴大產能。

黃明漢指出，AI 是市場未來3年至4年的主要發展趨勢，公司目前致力於開發相關產品，在擴展滲透率的過程中帶來新客戶與新機會，特別是過去相對較不熟悉的客戶群。從去年開始，旗下先進強固型電腦已能支援AI運算，並與主要AI平台加以整合，以今年逐季推出的新品來看，對手廠商完全沒有任何相關的競品，「我們一直都是比別人步伐更快的」。

關於美國總統川普針對中國商品加徵10%關稅，黃明漢說，集團近年持續佈局「中國+1」的生產策略，部分原先從中國出貨的產品已在2月轉來台灣製造，同時開出越南河內的新產線，也在歐洲、美國等地攜手合作夥伴加以應對，儘管生產成本可能對於毛利率產生些微影響，不過後續將透過與客戶協調、醞釀漲價的方式予以緩解。

強固型電腦年增6%至10%

黃明漢表示，神基的競爭對手都是很強的公司，「我們大概3、4家公司加起來，大概有90%以上的市佔率」，因此集團制定長期發展策略，開闢如金融商務領域的新客戶並取得成效，而今年隨著高效能運算新品的推出，加上歐洲軍費增加帶動產業出貨，強固型電腦也可望維持6%至10%的成長幅度，未來3至5年內市佔率要優於目前的20%至25%，約30%至35%。

關於基電能源事業，黃明漢觀察，此區塊去年衰退幅度較多，主要是第3季、第4季業績下滑，今年將逐季略有改善；綜合機構件則受惠於遊戲機合作夥伴新一代的產品推出，全年業績成長8%至12%；汽車機構件則因去年營收已經衰退11%，保守預估今年營業額會與去年持平。

2025年資本支出10億元至15億元

黃明漢提到，2024全年資本支出14.6億元，略高於原先預估的8億元至12億元，今年大概會落在10億元至15億元之間，主要是因應台灣、越南的產能投資需求，以及相關人才招募事宜，而集團過去在泰國購入的土地未來若有需要，也將視實際情況設置新產線。

至於未來是否將有新的併購計劃，黃明漢強調，神基控股一直都在尋求相關契機，陸續進行一些規模較小的併購案，「如果我們有看到比較好的機會的話，我們絕對會積極去爭取」。

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