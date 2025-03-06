汎銓去年每股獲利1.34元 美、日據點投入營運

汎銓去年每股獲利1.34元。圖為汎銓董事長柳紀綸。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料分析與檢測廠汎銓（6830）去年稅後淨利6496萬元，年減75.14％，每股稅後盈餘1.34元，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，汎銓董事會決議通過擬配發每股1元現金股利，配息率達75％，以期將公司經營成果回饋全體股東共享。

隨著各國推進建立當地半導體自主化政策商機，汎銓今日董事會同步通過旗下日本子公司MSS JAPAN株式會社現金增資9.5億日圓，以及美國子公司MSS USA CORP現金增資1000萬美元，以因應日本、美國營運據點陸續將於2025年正式投入營運的資金所需，有效滿足既有客戶材料分析（MA）委案需求，並擴增新客戶委案合作機會，創造未來營運新成長動能。

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汎銓今日公布2024年營運成果，全年合併營收19.7億元，年增4.58％，創歷年新高記錄，毛利率26.7％，稅後淨利6496萬3千元，每股稅後盈餘（EPS） 1.34元，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，汎銓董事會決議通過2024年擬配發每股1元現金股利，配息率達75％，以期將公司經營成果回饋全體股東共享。

汎銓表示，佈局「埃米世代、矽光子、AI」技術檢測分析商機，打造未來中長期營運有利發展，積極佈建新場地、擴增檢測設備及新增海外營運據點等投資，初期折舊及相關成本較高，惟整體佈局成效即將陸續發酵，再加上旗下南京營運據點已正式取得中國高新技術企業資格，該據點稅率從25％下降至15％，皆有機會挹注營運獲利表現回升。

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