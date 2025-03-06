輝達GTC大會17日登場 黃仁勳開講

輝達創辦人黃仁勳將在台灣時間3月19日凌晨1點發表主題演講，介紹改變世界的AI和加速運算技術。（輝達提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）今日宣佈全球首要的人工智慧（AI）大會 GTC 2025，將於3月17日至21日重返加州聖荷西。AI界的頂尖人才將齊聚一堂，展示目前實體AI、代理型AI和科學探索領域的突破性進展。GTC 將有2萬5000名與會者於現場共襄盛舉，還有30萬名與會者線上參加，一同深入瞭解形塑未來的各項技術。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳將在台灣時間3月19日凌晨1點發表主題演講，介紹改變世界的AI和加速運算技術。主題演講將全程實況轉播，可在nvidia.com 隨選觀看。線上收看主題演講不需要報名。

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黃仁勳表示，AI正在改寫可能性的極限，將昨日的夢想化為今日的現實。最優秀的科學家、工程師、開發人員和創作者在GTC齊聚一堂，共同構思並打造更美好的未來。歡迎前來搶先一睹 NVIDIA 運算技術的最新進展，並瞭解人工智慧、機器人、科學和藝術領域徹底改變產業與社會的最新突破。

AI已經到來，而且成為主流，驅動形塑大眾生活的日常品牌。全球一些規模最大的公司、求新求變的新創公司和頂尖的學術界人士將在GTC齊聚一堂，共同探索AI對各行各業的變命性影響。

GTC有1000多場會議、2000位講者和近400家參展廠商，屆時將展示輝達的AI與加速運算平台如何解決全球最重要也最棘手的難題，其中包括氣候研究、醫療照護、網路安全、人形機器人技術以及自駕車等。從大型語言模型和物理人工智慧到雲端運算和科學探索，NVIDIA的全方位平台正在推動下一場產業革命，此外，輝達將於3月20日在GTC舉辦首屆量子日，量子運算產業的領導者將與黃仁勳對談，就量子運算的現狀和未來提供見解。

此外，與會者還可在大會參與精心策劃的體驗，包括數十場涵蓋各行各業的展示、實作訓練、自駕車展示與試乘，以及來自20家當地商家與職人的街頭美食與手工藝品的GTC夜市。

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