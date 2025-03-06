佳世達今年展望樂觀 醫療事業拼雙位數成長

佳世達今年展望樂觀。由左至右分別為佳世達財務長洪秋金、董事長陳其宏、總經理黃漢洲。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達（2352）持續佈局高附加價值新事業，董事長陳其宏說，雖然今年大環境變數不少，但以目前能見度來看，今年會比去年好，且有機會逐季成長，其中，醫療事業併購效益逐漸顯現，營收將有雙位數成長。

佳世達去年合併營收2017億元，以醫療事業表現最亮眼，去年營收已達263億元，佔佳世達營收比重已達13%，為強化醫藥零售通路佈局，去年增持諾貝兒寶貝股權至40.66%，明基醫院也已在今年1月取得中國證券監督管理委員會 （CSRC） 境外發行上市備案通知書，完成備案，今年醫療事業加速成長可期。

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陳其宏表示，佳世達持續朝2027年高附加價值事業獲利過半的目標邁進，其中醫療事業在大環境景氣動盪中仍實現連年成長，未來持續深化布局醫院服務、醫藥通路及醫療器材，可望成為今年的重要成長動能。

而資訊產業目前營收仍佔佳世達最大宗，受惠於越南廠佈局完整，川普關稅戰反讓佳世達受惠，搶下新訂單，總經理黃漢州預估今年顯示器出貨將比去年成長1成。

另外，智慧解決方案事業群去年曾遇到小亂流，不過營收仍有超過300億元表現，今年會比去年更好；網通事業群在庫存去化告一段落後，今年可望走出谷底。

黃漢州表示，美國關稅政策勢必帶來全球供應鏈的調整，佳世達已積極準備以靈活應對變局。除了建立多地生產的韌性供應鏈之外，佳世達在資訊科技、醫療、智能方案和網通事業四大領域，皆將持續推動精實聚焦和策略投資，發揮綜效並創造最大價值。

佳世達去年每股稅後盈餘1.11元，獲利表現不如預期，不過為了回饋股東，佳世達董事會通過全額配發現金股利1.11%，配息率100%。同時為了調整資本結構及提升股東權益報酬率，佳世達擬辦理現金減資，每股退還股東現金約1.8元，加計2024年盈餘分配的1.11元，合計配發每股2.91元。

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