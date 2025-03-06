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台驊去年EPS為9.39元 斥資逾3.3億收購韓國貨攬公司

2025/03/06 16:54

台驊擴大海外布局。（擷取官網）台驊擴大海外布局。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控股（2636）2024年度合併營收達254.46億元，稅後淨利13.54億元，每股盈餘（EPS）9.39元，每股淨值73.47元。今日董事會決議通過去下半年每股配發現金股利3元，加上去年上半年已完成每股配息現金股利合計年度配發6元，以今天收盤價計算殖利率約7.48%。

今日董事會亦決議授權董事長及總經理，全權處理收購韓國貨運承攬公司Skymaster Express Inc之股份案。台驊控股將以1032萬美元取得該公司60% 股份，此舉將有助於拓展韓國市場，深化與韓國科技大廠的合作，並提升公司在亞洲進出全球市場的競爭力。

此外，董事會同步通過收購THI Japan 39% 股權，此交易完成後，台驊控股對 THI Japan 的持股比例將由51%提升至90%，進一步強化對其經營決策的掌控能力。

台驊表示，THI Japan長期穩定的獲利表現，預期將進一步發展日商投資亞洲及全球巿場的業務，挹注集團整體獲利。

台驊說，透過擴大海外市場布局，將持續提升全球供應鏈整合能力，強化核心競爭優勢，並為股東創造長期價值。

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