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逾百萬股東心情好！外資買超第1是中鋼 11天狂掃逾19萬張

2025/03/06 16:43

逾百萬股東心情好！外資買超第1是中鋼，11天狂掃逾19萬張（資料照）逾百萬股東心情好！外資買超第1是中鋼，11天狂掃逾19萬張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資賣不停，連8賣，週四（6日）賣超261.22億元，雖然持續大賣台股，不過，卻積極回補鋼鐵股，中鋼與大成鋼全買進榜，其中又以中鋼最搶手，今買超量放大到2.87張，不僅位居榜首，更獲外資連11買，累計買超逾19萬張，在外資瘋狂加碼下，股價一路走揚，今股價已來到24.25元，收漲0.62%，成交量放大到7.48萬張。

至於大成鋼，今股價開小黑，在外資與投信同步買超下，股價拉高，直接突破50元大關，終場收50.7元，創近3年新高，漲幅達2.42%，成交量進一步放大到7.58萬張。

外資買超前10大個股，依序為中鋼（2002）2萬8702張、長榮航（2618）1萬4618張、凱基金（2883）1萬2768張、華航（2610）1萬907張、新光金（2888）8866張、統一實（9907）5544張、台泥（1101）5348張、大成鋼（2027）4845張、台玻（1802）4840張、中信金（2891）3847張。

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