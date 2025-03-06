尚騰汽車與藝術家聯手 保時捷全新概念店進駐新店裕隆城

尚騰汽車集團旗下新北保時捷中心首座「Porsche NOW全新概念店」，今日正式在新店裕隆城開幕。（尚騰汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕尚騰汽車集團旗下新北保時捷中心首座「Porsche NOW」全新概念店，今日正式進駐新店裕隆城，首度在Porsche NOW提供結合保時捷車款與藝術新創3D展示的環境，創造嶄新的賞車體驗。

首座Porsche NOW 全新概念店選址「Yes！Life 新店裕隆城1F」 入口處精華櫃位，周邊有寶橋科技園區與木柵、七張、大坪林3大生活圈，坐擁地利之便。

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尚騰汽車表示，Porsche NOW新店裕隆城全新概念店，目的在創造新世代的保時捷展示與體驗空間，概念店中所有的展示傢俱均由台灣在地生產，並考量可重覆使用的需求，展現時尚奢華感的同時兼具減碳與永續的品牌精神。

Porsche NOW新店裕隆城全新概念店中並與國際知名藝術家 Labubu 原創者龍家昇、療癒系藝術家小川耕平、硬派雕塑家本田篤志合作，開幕首波藝術展示正是國際收藏界新寵兒Labubu。

Labubu原創者龍家昇 Kasing Lung 特地為「Porsche NOW 新店裕隆城全新概念店」設計特仕版裝置藝術，3月開幕後至5月底的每個月都有不同主題的藝術展演與嶄新創作。

台灣保時捷總裁Christian Nater表示，全新的 Porsche NOW概念店為新店當地打造一個專屬的空間，讓車迷能夠近距離接觸保時捷、體驗保時捷最新的車款，並探索保時捷獨有的生活魅力。

尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示，Porsche NOW新店裕隆城全新概念店是尚騰在新北拓展的最新展示據點，選址看中木柵與新店涵蓋的大雙北生活圈與交通樞紐的地利之便，自然匯集可觀人流與龐大消費力等優勢。

透過裕隆城 Porsche NOW 全新型態概念店的開幕，新北保時捷中心呈現的不僅僅是保時捷汽車，更冀望透過融合經典美學與創新藝術的空間，提供消費者親身體驗經典與創新交匯的賞車環境。

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