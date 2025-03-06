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布局太陽能電站 茂迪看2026年底掛錶量破100MW

2025/03/06 16:46

茂迪持續布局太陽能電站。（資料照）茂迪持續布局太陽能電站。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能電池模組廠茂迪（6244）今日下午舉行法說會，發言人王丁召表示，去年全台裝置量下滑，導致茂迪營收下滑，對於今年營收、毛利率看法約與去年持平。總經理葉正賢則強調，今年會積極拓展太陽能電站進度，期望明年底掛錶量可破100MW，同時也會朝銷售綠電的方向前進、提高獲利。

王丁召分析，去年由於太陽能電站陸續掛錶，再加上外銷訂單維持不墜，且業外收益也增加（轉投資與匯兌收益），在外在環境不佳的情況下，茂迪去年獲利還能優於前年。

對於今年營運展望，王丁召認為，暫持保守態度，約與去年相當，不過，他也說，今年會力推高利基N型TOPCon產品，以及建築用BHPV太陽能模組（TOPCon技術應用在智慧淨零建築上，包括彩色模組、採光罩模組、可彎曲模組、陽台護欄、輕量型模組等），同時，他也表示，去年底太陽能電站的掛錶量達68MW，已較前年底多出一倍，今年預計至少增加11MW。

葉正賢則說，今年茂迪太陽能電站會著重政府標案與民間大型屋頂，近期已取得超過20MW的標案，期待2026年底掛錶量可突破100MW；同時，他也強調，過去茂迪持有的太陽能電站都是與台電簽約，未來將以出售綠電的方式為主、價格會更好，賣綠電將可有效提升獲利。

至於海外訂單方面，王丁召分析，去年海外訂單佔茂迪營收比重約五成，今年估計也維持相當比重，葉正賢也說，海外訂單以日本、歐洲為主，目前以日本訂單為大宗。

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