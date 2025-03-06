台積電赴美投資 佳世達董事長陳其宏：smart且合理的決定

佳世達董事長陳其宏（中）認為，台積電赴美投資是smart且合理的決定。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電赴美投資引發全球關注，佳世達董事長陳其宏認為，台積電是台灣的護國神山，背負國人的期待與美國壓力，在「兩害相權下取其輕」，能達成這樣協議是「Samrt」且「合理」的。

陳其宏認為，台積電這樣的決定基本上是「可攻可守」，因為本來就在美國有投資，現在只是加碼，不是從零開始，從原本1座廠增加至5座，其中還有兩座是封裝廠，所以說，是相當合理且smart的。

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是否會擔心台積電擴大赴美投資後也帶走台灣相關供應鏈？使民間投資出走？陳其宏說，台積電這個決策對台灣產業發展有相當的影響，各界看法不一，不過「台積電在全球有20座廠，德國、日本都有投資，台灣還是大本營，不必太過擔心」。

早在去年川普順利當選美國總統時，陳其宏當時就示警，從川普第一任期就已學到經驗，「川普說的都會做」，只是最後實施程度未必與說的一樣，但是「川普相對好預測」，他想做的都會事先告訴你，廠商如果有警覺，就應該提早應對。因此，佳世達早在2018、2019年美中爆發貿易戰時，就已經對「中國+1」有所佈局，並帶領供應鏈一同前往越南設廠。

佳世達當初的提早部署，將危機化為轉機，目前佳世達在越南工廠生產顯示器成本與中國相當，因為轉移速度快較同業快，今年2月川普宣布對中國加徵10%關稅，佳世達不但不受影響，還拿下新訂單，預期今年顯示器出貨量可成長10%，中國產能佔比將從目前6成大幅下滑至4成。

由於川普關稅戰瞄準的都是與美國貿易逆差大的國家，越南是美國貿易逆差第三大，越南被美國課稅機會不小，為此，佳世達總經理黃漢州表示，目前佳世達正在研究在中國、台灣、越南之外尋找第四生產基地，因為在海外蓋廠不易，考慮先在當地設立公司、租用現成廠房因應，近期內就會有結論。

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