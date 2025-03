台經院邀傳統基金會創辦人對談 估台美雙重課稅有望快速解決

台經院舉辦研討會,邀請美國知名智庫傳統基金會創辦人佛納與談。(台經院提供)

〔記者徐子苓/台北報導〕台灣經濟研究院昨天舉辦「Outlook for Taiwan-U.S. Economic Relations for 2025 and Beyond」國際研討會,邀請美國知名智庫傳統基金會創辦人佛納(Edwin Feulner)和「經濟自由指標」研究經理金凡中(Anthony Kim),與國內資深產學專家深度對談,探討川普政府新政對台美經貿關係的影響,並分享在華府的第一手觀察。

台經院院長張建一致詞時表示,儘管面臨美中關係緊張等外部挑戰,台灣始終堅持經濟自由與市場開放的理念;在川普2.0政策推動下的全球貿易變局中,台美專家對話正是激發雙邊經貿合作潛力的重要契機。

佛納回顧自1964年首次訪台以來,台灣在各方面取得的顯著進步,並指出在今年「經濟自由指標」中,台灣於全球176個國家中高居第4名。他表示,儘管川普總統主要透過談判交易方式推動公共政策,但這對台灣來說同時意味著深化台美合作、攜手共進的良機,尤其在人工智慧與能源等美國力求保持領先的關鍵領域。

他也預期,未來幾年將會有更多美國州政府層級與台灣展開雙邊交流。針對台美經貿關係,佛納認為,在美國兩黨達成共識的背景下,台美間的雙重課稅問題有望迅速解決。他同時提到部分媒體利用台海兩岸局勢進行不實炒作,並建議台灣應加強宣導經濟自由與國際合作所帶來的正面效益。

此外,對於台積電將在美國加碼1000億美元投資,國內資深產學專家表示,這一舉措彰顯台灣半導體產業的全球領先地位,但也引發了產業區位移動的疑慮。雙方專家進一步就WTO及台美FTA議題、台美能源與科技產業合作,以及如何強化台美關係以應對中國挑戰等多項議題展開討論。

