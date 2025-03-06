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萬大線2開發基地重啟招商 總投資金額估34.5億

2025/03/06 16:23

「中和站捷2」完工模擬圖。（北市捷運局提供）「中和站捷2」完工模擬圖。（北市捷運局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕連結雙北的捷運中和萬大線第一期工程預計2027年完工通車，為兼顧共構工程施作期程及發揮土地開發最佳效益，預估總投資金額達34.5億元的萬大線「中和站捷2」及「連城錦和站捷4」兩處開發基地，今（6日）下午進行招商說明會。由於前次流標，此次也放寬投標機制，只要有投資人申請即可開標，預計6月24日結標。

台北市捷運局聯合開發處處長袁如瑩表示，中和站捷2商業環境佳又有環狀線交會，勢必匯聚人潮；連城錦和站捷4則是緊鄰二八張工業區，已有一定商業、人潮活動，對住宅也有需求。

招商顧問戴德梁行說明，中和站捷2投資金額預估約為30.1億元，基地面積1138坪，預估可興建地上25層、地下5層，總開發量體約1萬3000坪的雙塔建築；而中和站位於萬大線進入新北的第二站，還可與環狀線站內轉成銜接，具有雙線交會的千坪大基地優勢，相當適合打造區域優質住宅地標。

「連城錦和站捷4」完工模擬圖。（北市捷運局提供）「連城錦和站捷4」完工模擬圖。（北市捷運局提供）

連城錦和站4的預估投資額約4.4億元，基地面積221坪，可規畫興建地上15層、總開發量體約2250坪，此站地下共構部分接近完工，投資人僅需要興建地上樓層，有助於縮短開發時程、降低成本。

捷運局表示，中和站捷2及連城錦和站捷4雙基地去年2月辦理首次招商流標後，此次招商已放寬投標機制，包含取消投標家數限制，只要有投資人申請即可開標；且兩處開發基地均位於新北市中和區連城路，投資人可選擇單獨投標一處，或同時投標兩處，提升參與靈活性，盼吸引更多投資人參與。

捷運局補充，捷運萬大線第一期路線從中正紀念堂站到莒光站，目前全線施工進度已近80%，完工通車後可與淡水信義線、松山新店線、環狀線交會轉乘，將成為雙北重要交通動脈，更可帶動沿線新、就都市地區開發及更新，達到各區域均衡發展、多核心發展效果。

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