捷運車站、大巨蛋雙利多 中壢運動公園29億商業區標售案受矚

捷運車站、大巨蛋雙利多，桃園市府標售中壢運動公園區段徵收土地受矚目。（地政局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕中壢運動公園區段徵收工程已於上月完工通車，市府地政局將標售該重劃區抵費地，總共釋出5標10筆土地（含6筆商業區及4筆住宅區），標售底價近37億元，其中第1標共4筆商業區土地、總面積2635坪，標售底價高達29億餘元，每坪公告現值超過110萬元，也是此次標售最受矚目的土地。

地政局長蔡金鐘表示，市長張善政日前主持中壢運動公園區徵收工程完工典禮，當場宣布將設置桃園大巨蛋，加入捷運綠線延伸線也會在此設站（G26站），種種利多，讓中壢運動公園區抵費地備受矚目。

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他說，除了1標4筆商業區土地外，另第2標２筆商業區土地，面積約502坪、每坪公告現值103.5萬餘元，標售底價5.2億餘元，除臨40米環中東路外，還臨近捷運車站、巨蛋體育館預定地等利多；此外地政局也同步釋出最後3個標4筆住宅區土地，標售底價從6547萬餘元至9407萬餘元。

標售相關資訊可至地政局區段徵收科索取相關資料，也可至地政局官網閱覽及下載，電話：03-3322101轉5309。

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