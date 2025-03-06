酷澎專利創新持續推進 品質超越業界4倍

酷澎積極推進專利創新與佈局。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美跨境電商酷澎（Coupang）今日表示，為維持產業領導地位，酷澎持續進行專利佈局，且根據評比，旗下專利組合的品質是業界平均的4倍，成功躋身全球12強頂尖創新的資訊科技公司，展現酷澎在推動全球經濟創新的領導地位。

商務資訊服務商LexisNexis分析全球專利數據庫、涵蓋近1600萬個專利，並以此評選出全球百大創新企業。而酷澎在其中的排名迅速上升，LexisNexis智慧財產權資深總監Marco Richter表示，酷澎申請的專利包含尖端機器人技術到獨創的物流系統，顯示其在多個感業的領導地位。

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此外，根據我國經濟部智慧財產局的數據，酷澎去（2024）年在台灣的專利申請數量達698件，年增長幅度達到54%，在台灣的外國企業專利申請排名也從2023年的第6名，躍升至去年的第3名，且為前10大外國企業中唯一的非半導體公司。

酷澎也指出，其在台申請的專利涵蓋了多個服務領域，包括AI驅動科技、客戶使用介面、智慧物流等，充分展現深耕台灣的決心，以及卓越的科技創新實力。

針對旗下專利，酷澎特別舉例，例如其「一鍵結帳專利」大幅提升了顧客的購物體驗。以前，顧客需要通過多個頁面才能完成購買，而這項專利讓符合條件的交易，可在支付頁面上一鍵完成，大幅縮短結帳時間，使顧客能快速輕鬆地購買所需商品，而不必在支付過程中浪費時間瀏覽多個頁面。

此外，酷澎的視覺導航專利，幫助顧客在選購特定產品時，能快速找到所需的規格。當顧客選購商品時，這項技術會將相關選項組織並顯示最適合的篩選條件，讓顧客能輕鬆選擇所需的規格，快速找到理想產品。

而在物流中心，酷澎的包裝審核過程專利確保商品能妥善包裝並快速送達，顧客購物要能快速收到商品，也要確保妥善包裝以安全送達，這項專利透過識別常見的包裝錯誤案例，為檢查員提供了這些特定案例的指導方針，以最大限度降低包裝失誤與交貨延遲，確保顧客收到最合適包裝的商品。

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