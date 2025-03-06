崇越海外布局有成 今年營運將續戰新高

崇越海外布局有成。（崇越科技提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕隨著台積電加碼投資美國，半導體及光電關鍵材料整合服務大廠崇越科技（5434）強化美國服務功能，在亞利桑那州成立小型的石英檢驗室，就近協助客戶提高良率，預計今年第一季完工，上半年也將增設泰國為新的服務據點。崇越科技今年整體營運將拼兩位數成長。

受到AI先進製程應用需求強勁，加上HBM及先進封裝高速成長，大幅提升矽晶圓、光阻等相關材料需求，崇越科技去年營運表現亮眼，稅後淨利36.6億元、年成長近三成，每股稅後盈餘為19.29元，獲利創下歷史新高紀錄。

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展望後市，崇越科技今年積極拓展海外市場，在歐美、東亞、東南亞等地都有佈局，加上環保工程接案持續增溫，預期將帶動今年集團營收有雙位數增幅、續創新高。

崇越集團副董事長賴杉桂表示，公司成立以來幾乎年年維持正成長，透過產品PM制度搭建起製程端與研發端的良好溝通橋樑，持續配合製程演進，推出新產品與技術應用、開發新客戶及新市場。集團今年正式邁入35周年，期待延續2024年成長力道，2025年再拚高峰。

隨著崇越逐步在日本、東南亞、美國、韓國開疆闢土的同時，也持續優化跨國經驗的人才招募及育才策略，積極培養具國際競爭力的團隊在海外市場扎根。崇越董事長潘重良表示，公司投注相當大的資源在海外員工訓練，像是安排美國駐點工程師來台，到崇越石英廠進行一個月的完整培訓，以服務海外客戶。

崇越2021年於美國亞利桑那州成立子公司─美國崇越，2024年7月於達拉斯設立第二個美國辦事處，成立三年已繳出獲利成績。崇越集團執行董事李正榮指出，觀察目前已有許多電子業、製造業陸續將產線移入美國，未來美國將是製造重鎮，也是崇越未來布局及公司成長重點，期待美國崇越2025年持續成長。

為強化在地化和就近服務客戶，美國崇越於亞利桑那州成立小型的石英檢驗室，進行爐管石英、石英噴嘴等石英製品的品質檢測，就近進行品質管控與檢修。潘重良表示，石英檢驗室預計於2025年第一季完工，引進崇越石英的原廠設備以進行後續檢測，確保石英品質，避免微粒子引起製程中的不穩定性、提升客戶良率。

另一方面，受地緣政治影響，近幾年電子廠、半導體廠紛紛轉向東南亞設廠，成為重要的生產聚落，為深耕東南亞布局，除新加坡、越南、馬來西亞外，崇越2025年上半年將增設泰國為新的服務據點。潘重良觀察，台灣PCB印刷電路板產業鏈在2023年大舉前進泰國設廠，2025年將逐步量產，再加上當地既有的封測廠，市場規模不容小覻。為開拓當地潛在市場，公司計畫上半年成立泰國辦事處，提供相關物流、倉儲、廠務工程等服務。

除材料供應外，崇越還提供晶圓廠、電子廠完整的供應鏈平台，從製程端所需材料、設備，到建廠所需廠務工程整合服務。崇越集團執行董事曾海華表示，子公司蘇州崇越承接大量中國12吋廠的廢水處理及回收等環保工程，多年下來培養出相當多的工程師並累積大量的施工經驗，建立了良好口碑，已成為客戶海外設廠時優先選擇的合作夥伴。目前在越南、新加坡、馬來西亞已承接多個廢水、回收水、無塵室及機電等廠務工程，2025年有機會認列、挹注營收。

日本市場方面，崇越指出，日本政府計劃至2030年止，斥資超過10兆日圓的資金，振興AI、半導體產業。而崇越早於2006年即於東京投資成立日本崇越、2022年成立峻川商事株式會社，2023年於九州成立峻川商事熊本營業所，長期耕耘日本市場，並協助外部供應鏈進入日本市場。

崇越首席執行長陳德懿表示，延續2024年成長勁道，2025年峻川商事有機會高度成長。並認為台灣半導體在這二、三十年間快速發展，造就台系優秀的半導體生態圈與供應鏈，「包含半導體材料、設備、部品、濾芯等，目前加入供應鏈平台的合作夥伴已超過十餘家」。

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