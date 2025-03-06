首檔主動式ETF登場！野村臺灣智慧優選主動式ETF四月中募集

野村臺灣智慧優選主動式 ETF四月中募集，投資人有新的理財選擇。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內首檔主動式ETF終於登場！「野村臺灣智慧優選主動式ETF」（00980A），預計4月15日至18日展開募集，預定5月5日掛牌上市，每股發行價10元，採季配息機制。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，主動式ETF（Active ETF）全球總規模已超過1兆美元，已然成為ETF投資新顯學，且根據研調機構預估2030年總規模更有望來到4兆美元；他指出，這檔全台首檔主動式ETF將提供投資人三大特色：「聚焦台灣」、「智慧優選」、「主動升級」。

請繼續往下閱讀...

黃宏治分析，此檔商品將聚焦全球股市常勝軍-台股，經由野村的台股團隊專業操刀，透過獨家的「智慧優選」的基本面量化投資流程主動選好股，而在商品架構也主動升級，搭載全台第一檔主動式ETF架構，同時擁有ETF的便利性+專業投資團隊的主動選股，少了被動式ETF指數的限制，主動出擊、追求更出色的超額報酬機會，讓台股投資如虎添翼，尤其適合今年蛇年的台股盤勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法