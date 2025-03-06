美經濟衰退敲響鐘！高盛、小摩警告：2因素風險正迅速飆升

高盛、小摩警告，受關稅政策不確定性，及經濟疲軟數據影響，美經濟衰退敲響鐘。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受關稅政策不確定性，及經濟疲軟數據影響，華爾街對美國經濟前景的擔憂日益加劇，根據高盛集團的模型，市場隱含的經濟衰退機率已從1月份的14%上升至23%，摩根大通則更加悲觀，預期衰退風險超3成。

外媒報導，多家頂級投行模型顯示，市場隱含的經濟衰退機率顯著上升，敲響了美國經濟前景的警鐘。

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根據摩根大通模型顯示，市場隱含的經濟衰退機率已從去年11月底的17%躍升至31%。高盛集團的模型也顯示出類似的趨勢，經濟衰退風險從1月的14%上升至23%。受衰退預期，截至15點28分，美元指數已跌至104.21，跌幅達1.45%。

川普總統的關稅政策加劇了市場動盪，儘管美國商務部長Howard Lutnick暗示可能減免墨西哥和加拿大的關稅，但市場信心仍未恢復。

不僅川普貿易政策不確定性，讓市場對經濟衰退感到擔憂，近期疲軟的經濟數據，亦推高了衰退預期。

美國上個月製造業活動接近停滯，消費者信心跌至2021年以來最低水平，個人支出意外下降，房地產市場數據也令人失望。

劍橋大學皇后學院院長Mohamed A. El-Erian認為，經濟衰退的可能性已從年初的10%上升至25%至30%。他特別關注持續的通膨壓力以及消費者和企業信心的下滑。

有「新聯準會通訊社」之稱的Nick Timiraos在《華爾街日報》上發佈文章，表達了對美國經濟前景的擔憂。他認為，關稅正將美國推向經濟成長疲軟甚至停滯、物價上漲的「停滯性通膨」困境。

面對這一棘手局面，聯準會陷入了兩難，要麼選擇升息以遏制通膨，但這可能會進一步損害就業市場；要麼選擇降息以刺激經濟，但這可能會導致通膨失控。

高盛資產配置研究主管Christian Mueller-Glissmann指出，聯準會降息預期與殖利率曲線的變化，是預示衰退風險的重要指標。此外，盯住VIX指數的VIX ETF價格上漲也反映投資人對經濟衰退的擔憂。

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