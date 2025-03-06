晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

英業達2月營收創同期新高 德州伺服器廠下半年啟動

2025/03/06 15:22

英業達2月營收516.71億元，今年前2個月營收累計為975.12億元，兩項數字皆創歷史同期新高。（資料照）英業達2月營收516.71億元，今年前2個月營收累計為975.12億元，兩項數字皆創歷史同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達2月營收516.71億元，月增12.7%、年增41%，今年前2個月營收累計為975.12億元、年增20.71%，兩項數字皆創歷史同期新高，管理層看好首季營運表現可望優於預期，德州伺服器後段組裝廠房預計下半年開始運作，供應美系客戶所需的先進伺服器產品。

英業達2月筆電出貨160萬台，月增6.66%、年增23.07%，對此，管理層指出，相關客戶因應美國總統川普的關稅政策，相繼提前拉貨，包括伺服器、穿戴裝置等產品的出貨情形，雖然仍比去年第4季的旺季表現衰退雙位數百分比，但從目前的情況來看，除了減幅優於預期，單季業績也會比去年同期年增雙位數百分比。

英業達表示，因應美國總統川普的本地製造政策，同時符合客戶成本需求，集團前往德州租用廠房假設先進伺服器後段組裝產線，考量設備進駐、客戶驗證等程序需要時間，新產線預計會在2、3個季度後開始啟用，這段期間會繼續以台灣、泰國作為主要出貨據點，捷克廠則用於支應歐洲市場發展。

此外，英業達提到，中系伺服器客戶現在的拉貨情況實屬良好，後續將依照國際會計準則（Taiwan-IFRSs）逐步認列，在世界局勢未發生較大變動的情況下，第2季營運表現可望呈現季增，而全年整體營運高峰將落於第3季，未來將繼續關注美國政策與全球市場反應，滾動式調整集團因應策略。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財