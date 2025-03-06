英業達2月營收創同期新高 德州伺服器廠下半年啟動

英業達2月營收516.71億元，今年前2個月營收累計為975.12億元，兩項數字皆創歷史同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達2月營收516.71億元，月增12.7%、年增41%，今年前2個月營收累計為975.12億元、年增20.71%，兩項數字皆創歷史同期新高，管理層看好首季營運表現可望優於預期，德州伺服器後段組裝廠房預計下半年開始運作，供應美系客戶所需的先進伺服器產品。

英業達2月筆電出貨160萬台，月增6.66%、年增23.07%，對此，管理層指出，相關客戶因應美國總統川普的關稅政策，相繼提前拉貨，包括伺服器、穿戴裝置等產品的出貨情形，雖然仍比去年第4季的旺季表現衰退雙位數百分比，但從目前的情況來看，除了減幅優於預期，單季業績也會比去年同期年增雙位數百分比。

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英業達表示，因應美國總統川普的本地製造政策，同時符合客戶成本需求，集團前往德州租用廠房假設先進伺服器後段組裝產線，考量設備進駐、客戶驗證等程序需要時間，新產線預計會在2、3個季度後開始啟用，這段期間會繼續以台灣、泰國作為主要出貨據點，捷克廠則用於支應歐洲市場發展。

此外，英業達提到，中系伺服器客戶現在的拉貨情況實屬良好，後續將依照國際會計準則（Taiwan-IFRSs）逐步認列，在世界局勢未發生較大變動的情況下，第2季營運表現可望呈現季增，而全年整體營運高峰將落於第3季，未來將繼續關注美國政策與全球市場反應，滾動式調整集團因應策略。

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