晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

逃之夭夭！憂船舶遭北京強行徵用 航海王急撤離香港

2025/03/06 15:30

香港中國化，經營風險上升，連航運公司也撤離。示意圖。（法新社）香港中國化，經營風險上升，連航運公司也撤離。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透6日披露，航運公司擔心美中衝突，船舶可能被中國當局徵用或遭到美國制裁，正低調將業務撤離香港。

報導指出，航運公司正在將業務撤離香港，不再將船舶註冊地登記為香港。六名航運業高管表示，航運公司的行動主要是擔憂船舶可能被中國當局徵用，或在北京和華盛頓的衝突中，遭到美國制裁。

根據 VesselsValue 的獨立分析，儘管大量中國經營的船舶湧入香港註冊，但 1 月份懸掛香港旗幟的遠洋船舶數量從四年前的 2580 艘下降到 2366 艘，降幅 8% 以上。

知情人士說，北京當局強調香港協助中國安全利益方面的作用，而美國則對中國商船在發生軍事衝突（例如台海問題）的重要性加強審查，正在引起整個行業不安。

報導提及，美國貿易代表署上個月提議對停靠美國港口的中國籍和中國造貨輪，徵收高額新規費，以對抗中國在造船和海運物流的主導地位。

另外，華盛頓去年9月也警告美國企業在香港經營的風險越來越大，美國已經對參與鎮壓的香港官員實施制裁。

許多人指出，中國越來越注重國家安全目標、貿易摩擦，以及北京對香港領導人在緊急情況奪取航運控制權的權力，一位航運高管直言，我們不想陷入中國來敲門想要我們的船隻，而美國也針對我們的窘境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財