逃之夭夭！憂船舶遭北京強行徵用 航海王急撤離香港

香港中國化，經營風險上升，連航運公司也撤離。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透6日披露，航運公司擔心美中衝突，船舶可能被中國當局徵用或遭到美國制裁，正低調將業務撤離香港。

報導指出，航運公司正在將業務撤離香港，不再將船舶註冊地登記為香港。六名航運業高管表示，航運公司的行動主要是擔憂船舶可能被中國當局徵用，或在北京和華盛頓的衝突中，遭到美國制裁。

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根據 VesselsValue 的獨立分析，儘管大量中國經營的船舶湧入香港註冊，但 1 月份懸掛香港旗幟的遠洋船舶數量從四年前的 2580 艘下降到 2366 艘，降幅 8% 以上。

知情人士說，北京當局強調香港協助中國安全利益方面的作用，而美國則對中國商船在發生軍事衝突（例如台海問題）的重要性加強審查，正在引起整個行業不安。

報導提及，美國貿易代表署上個月提議對停靠美國港口的中國籍和中國造貨輪，徵收高額新規費，以對抗中國在造船和海運物流的主導地位。

另外，華盛頓去年9月也警告美國企業在香港經營的風險越來越大，美國已經對參與鎮壓的香港官員實施制裁。

許多人指出，中國越來越注重國家安全目標、貿易摩擦，以及北京對香港領導人在緊急情況奪取航運控制權的權力，一位航運高管直言，我們不想陷入中國來敲門想要我們的船隻，而美國也針對我們的窘境。

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