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黃金都被運往美國了？南韓金條短缺

2025/03/06 17:51

南韓黃金短缺。（歐新社）南韓黃金短缺。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓國內政治動盪，當地民眾紛紛搶購黃金避險，加上川普關稅威脅，黃金持續運往美國，韓國造幣公社（KOMSCO）面臨黃金材料短缺問題，暫停金條銷售已長達3週。

《CNBC》報導，KOMSCO因無法確保取得黃金原料，已在上個月通知商業銀行，要求暫停金條銷售。道富環球投資管理公司亞太區黃金策略師 Robin Tsui 說，南韓黃金需求突然飆升，導致韓國的銀行應KOMSCO要求暫停金條銷售，因為該國沒有足夠的金條滿足需求。

產業觀察家說，這波黃金需求主要由散戶投資者推動，許多人搶買黃金，以對沖南韓國內政治動盪，以及美國總統川普的關稅引發經濟和地緣政治不確定性的擔憂。

世界黃金協會研究主管 Ray Jia 表示，黃金被證明具有對沖本幣貶值的作用，在韓元「快速貶值」的背景下，尤其是在 2024 年最後一季，黃金的需求增加。

根據世界黃金協會提供的數據，去年第四季南韓的金條和金幣投資激增 29%，至 5.9 噸，而倫敦證券交易所的數據顯示，同期韓元兌美元貶值 11%。法國外貿銀行貴金屬分析師達答（Bernard Dahdah）也說，如果擔心貨幣貶值，不妨轉向黃金。如果對股市沒有信心，也可以轉買黃金。

報導認為，儘管近幾個月來黃金需求增加，有些人則表示，這也是一個更廣泛的供應問題。近幾個月來，美國對黃金的強勁需求導致多個國家的黃金儲備流出，因為交易商試圖囤積黃金，為川普對加拿大和墨西哥徵收關稅做準備。

MKS Pamp 主管 Nicky Shiels 指出，目前一些地區出現黃金短缺，以倫敦最明顯，現在南韓也出現短缺，「因為黃金都流向了美國」，導致這些市場的黃金供應減少。

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