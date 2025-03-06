就業前景衝擊！外媒揭「這10大行業」最容易被AI取代

《Money Talks News》整理出10大容易被AI取代的行業。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著AI興起，有些曾經穩定的職業，正在以比專家預測還更快的速度消失。美國財經新聞網站《Money Talks News》指出，專家預測，隨著AI快速改變傳統就業行業，遠遠超過勞動力的適應速度，將導致勞動市場大規模混亂，經濟的警示訊號也比以往更明顯，該網站整理出10大容易被AI取代的行業。

1.金融服務和銀行業（Financial services and banking）：銀行業正面臨人工智慧顛覆和經濟不確定性的風暴，世界經濟論壇預測，到2030年，多達30%的金融行業工作可能會消失，其中中階層管理職位尤其容易受到影響。例如，摩根大通已經使用人工智慧進行合約分析，這項工作以前需要數千小時的人工勞力；高盛則已經實施自動化交易系統，取代傳統的交易員。

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2.客服（Customer service and call centers）：客戶服務行業正面臨來自對話式AI最直接威脅，現在，許多大型公司都部署了先進的聊天機器人和虛擬助手，能夠處理越來越複雜的客戶互動，且無需人工干預。世界經濟論壇估計，到2028年，超過40%的客戶服務可能會被自動化取代，語音辨識技術也在迅速發展，能夠處理更具細微的對話和情緒反應。

3.行政總務（Administrative and office support）：涉及辦公室日常文件處理、排程和溝通的行政職位，正面臨來自AI工具的威脅，因為這些工具幾乎不需要監督，就能完成這些任務，這也與專家的經濟警示相呼應。正如經濟學家指出的一樣，美國聯準會在本輪經濟週期中的行為異常，辦公室行政總務職位也正面臨來自AI自動化前所未有的壓力。那些未能迅速提升技能的行政專業人士，可能會爭奪日益縮小的職位，世界經濟論壇預計，到2030年，傳統辦公室行政總務職位將減少35%。

4.製造業和生產業（Manufacturing and production）：儘管製造業長期以來一直面臨自動化的威脅，但新型的AI機器人系統，如今能夠執行越來越複雜的組裝任務，這些任務過去需要人工的靈活性和決策能力協助。世界經濟論壇預測，到2030年，全球最多可能會消失2000萬個製造業工作機會。缺乏專業技能或技術訓練的勞工，在公司投資人工智慧來取代時，將面臨特別嚴峻的挑戰。

5.交通運輸和物流業（Transportation and logistics）：隨著自動駕駛技術的快速發展，交通運輸行業正處於關鍵時刻。大型的貨運公司正在測試自駕車隊，儘管面臨監管政策挑戰，但人類駕駛員仍已逐漸轉向監控的角色。然而，專家警告說，顛覆即將來臨，世界經濟論壇預計，僅在美國，到了2030年最多可能就會消失200萬個專業駕駛工作。

6.零售和銷售業（Retail and sales）：傳統零售工作正受到電商、自動結帳系統和人工智慧技術的壓力。現在，零售商逐漸利用科技來預測消費者行為，並以最少的人力投入管理庫存。世界經濟論壇預測，隨著人工智慧系統接管從上架商品到提供個人化購物協助等一系列功能，零售業就業機會未來十年可能萎縮25%。

7.法律服務（Legal services）：法律產業曾經被視為能抗拒自動化的行業，但隨著人工智慧系統開始接管文件審查、合約分析和基礎法律研究等任務，並以前所未有的速度處理數據，該產業正面臨顛覆。許多大型律師事務所已經減少對初級律師的招聘，因為人工智慧系統可以處理大量文檔相關工作。世界經濟論壇預計，到2030年，律師目前的工作量中，最多可能有23%被自動化取代，而法律助理和律師助理面臨的脆弱性將更大。

8.媒體和內容創作（Media and content creation）：內容創作職位正面臨風險，因為人工智慧能夠產生文章、報告和創意內容。新聞機構使用人工智慧進行日常報導，市場行銷部門則利用AI寫作工具來創作基本資料。世界經濟論壇表示，到2028年，最多15%的當前媒體工作可能會被取代。

9.醫療行政管理（Healthcare administration）：基本醫療保健提供者仍至關重要，但醫療保健中的行政管理角色，已被人工智慧所顛覆，人工智慧可以使用電子健康記錄自動執行醫療編碼、預約安排和患者溝通等任務。大型醫療保健網路已經開始實施人工智慧系統，系統將行政人員需求減少了多達30%。到2030年，儘管臨床護理職位增長，但醫療行政管理職位將縮減25%。

10.教育和培訓（Education and training）：隨著人工智慧學習系統處理越來越多的內容傳遞和基本評估，教育職位正面臨複雜的轉變。自動評分、個人化學習平台和AI輔導系統正在減少對傳統教學的需求。預計到2030年，多達20%的職位可能會被自動化取代，儘管教師仍然是不可缺少的，這反映出教育業好壞參半的趨勢。

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