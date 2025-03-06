高雄「玉原道」建案廣告不實 公平會開罰60萬

玉鎮建設、廣城廣告因房地產廣告不實，合計遭公平會處60萬罰鍰。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕又一建案因廣告不實挨罰。公平會今日公告，玉鎮建設、廣城廣告銷售高雄市楠梓區「玉原道」建案，其網路廣告刊載「8分鐘步行至『捷運紫線預定P12站』」、「15分鐘步行至『紫線預定P12站』」等，與事實不符、且足以影響交易決定的商品內容為虛偽不實及引人錯誤，違反「公平交易法」第21條第1項規定，因此分別處玉鎮公司40萬元罰鍰、廣城公司20萬元罰鍰，合計60萬罰鍰。

公平會表示，玉鎮建設、廣城廣告銷售「玉原道」建案，其廣告給人的印象為民眾購買該建案，只要步行約8分鐘至15分鐘就可到高雄捷運紫線預定P12站。

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但是，經公平會調查後發現，捷運紫線各站並未確認位置及代號，也沒有揭露預定設置的路口或路段名稱。因此，2公司廣告宣稱與事實不符，違反「公平交易法」第21條第1項規定。

公平會提醒，預售屋建案所呈現的廣告內容是購屋者知悉周遭公共交通設施的重要途徑，而交通便利性是足以影響購屋者交易決定的重要考量因素之一。因此，業者刊載不動產廣告，應該確保廣告表示與實際情形相符，以免因為廣告不實而受罰。

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