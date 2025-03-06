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商業節能設備補助開跑 今年度提前至5月底截止

2025/03/06 14:18

經濟部「商業服務業節能設備補助計畫」開跑，受理申請至5月31日截止。示意圖。（記者廖家寧攝）經濟部「商業服務業節能設備補助計畫」開跑，受理申請至5月31日截止。示意圖。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部商業發展署連續第3年辦理「商業服務業節能設備補助計畫」，補助範疇與項目與去年版本相同，不同的是前2年是補助經費用罄才會公告停止受理申請，但今年度申請時限提前至5月31日截止，目的是鼓勵業者在夏季用電高峰前完成設備汰換。

商業署指出，第1年補助家數約1.6萬家，第2年約2萬家，近兩年申請高峰期都在5、6月，平均每月達1000件申請案。今年度計畫受理申請日截止至5月31日，補助項目購買期間回溯至今年1月1日起至5月31日止。

商業署官員表示，雖目前預算尚在立法院審查尚未確定，但今年也是匡列10億元預算額度支持商家節能設備的換新補助。

商業署說明，今年度補助與去年一樣分為「設備汰換補助」與「系統節能專案補助」2類，業者可依據自己的需求申請補助，只要補助項目不重複，亦可同時申請。

規模較小、用電較單純的業者可申請「設備汰換補助」，透過汰換老舊耗能設備快速達到節電成效。補助品項沒有變動，包括一級能效的空調、電冰箱及瓦斯爐（燃氣台爐）、具有節能標章的燈具、空氣源式熱泵熱水器、冷凍櫃（箱）等設備，補助購置金額50%，並不得超過各品項補助上限，最高補助50萬元。

至於營業場域較大、能源流向較複雜的業者，可選擇與能源技術服務業者（ESCO）合作提出節能計畫，申請「系統節能專案補助」，透過導入能源監管系統對營業場域進行系統性改善，不得使用中國製軟體，節能率須達10%以上，補助執行總經費1/3，補助上限500萬元。

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