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德債暴跌觸發連鎖效應 日債殖利率16年來首度升破1.5％

2025/03/06 14:30

日本公債殖利率6日上揚。示意圖。（路透）日本公債殖利率6日上揚。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於德國公債暴跌在全球債市引爆連鎖效應，日本10年公債殖利率（債券價格與殖利率呈反向關係）週四（6日）攀升至1.5%，創2009年6月以來新高。

綜合《CNBC》等外媒報導，德國各政黨達成歷史性協議，同意斥資數千億歐元用於國防和基礎建設，德國公債隨即遭到拋售，造成德國10年期公債殖利率創下1990年3月以來的最大漲幅。

在德國債券殖利率上升的同時，包括英國在內的其他國家債券殖利率亦應聲走揚。亞洲債市也呈現明顯波動。3月6日，日本10年期公債殖利率升至1.5%，為2009年3月以來最高水準。

巴克萊宏觀策略師科特查 （Mitul Kotecha） 表示，全球都出現類似的情況，有點受到德國的影響。他認為，由於經濟成長強於預期且通膨上升，外界對日本的看法發生轉變，也提高了市場對日本央行採取更為強硬政策的預期。

亞洲交易員則說，這個現象受到強烈情緒驅動，很難確定拋售背後的推手，尤其是因為各大銀行和機構往往會在3月份日本會計年度前購買日本國債。

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