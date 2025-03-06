政院拍板「運彩條例」修法 脅迫打假球者最重處無期徒刑

行政院會今（6）日拍板「運動彩券發行條例」修正草案，加重「意圖營利犯罪」罰則。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕為防堵假球案憾事重演，行政院會今（6）日拍板「運動彩券發行條例」修正草案，加重「意圖營利犯罪」罰則，最重可處10年以下有期徒刑，且若以強暴、脅迫等非法途徑妨害運動競技賽事公平，因此致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科2000萬元以上5000 萬元以下罰金。

行政院長卓榮泰強調，發行運動彩券的盈餘，對於國內運動人才培育，以及整體環境提升，具有相當重要的助益。為健全運動彩券的發行，維護投注標的運動競技賽事公平性，並保障參與投注民眾的權益，本次修正第21條、第21條之1，將與「運動產業發展條例」共同維護運動競技賽事的公平性。

請繼續往下閱讀...

教育部體育署表示，考量運動彩券亦屬運動產業之一環，為使罰則之構成要件及刑度與「運動產業發展條例」一致，擬具「運動彩券發行」條例修正草案。

體育署說明，本次修法重點包括：第一，增列以利誘之方法妨害投注標的運動競技賽事公平者、意圖營利犯罪及加重結果犯之刑罰；第二，刪除擁有運動團隊經營權者、發行機構及其員工等人員，未主動配合檢察及司法警察機關調查等處以罰鍰之規定，回歸依「刑事訴訟法」及「刑法」相關規定辦理。

教育部體育署指出，本次修法可維護運動彩券交易之公信力，有效遏止人為因素介入彩券發行，提升運動彩券投注標的賽事公平性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法