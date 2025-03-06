晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

政院拍板「運彩條例」修法 脅迫打假球者最重處無期徒刑

2025/03/06 13:53

行政院會今（6）日拍板「運動彩券發行條例」修正草案，加重「意圖營利犯罪」罰則。（記者鍾麗華攝）行政院會今（6）日拍板「運動彩券發行條例」修正草案，加重「意圖營利犯罪」罰則。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕為防堵假球案憾事重演，行政院會今（6）日拍板「運動彩券發行條例」修正草案，加重「意圖營利犯罪」罰則，最重可處10年以下有期徒刑，且若以強暴、脅迫等非法途徑妨害運動競技賽事公平，因此致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科2000萬元以上5000 萬元以下罰金。

行政院長卓榮泰強調，發行運動彩券的盈餘，對於國內運動人才培育，以及整體環境提升，具有相當重要的助益。為健全運動彩券的發行，維護投注標的運動競技賽事公平性，並保障參與投注民眾的權益，本次修正第21條、第21條之1，將與「運動產業發展條例」共同維護運動競技賽事的公平性。

教育部體育署表示，考量運動彩券亦屬運動產業之一環，為使罰則之構成要件及刑度與「運動產業發展條例」一致，擬具「運動彩券發行」條例修正草案。

體育署說明，本次修法重點包括：第一，增列以利誘之方法妨害投注標的運動競技賽事公平者、意圖營利犯罪及加重結果犯之刑罰；第二，刪除擁有運動團隊經營權者、發行機構及其員工等人員，未主動配合檢察及司法警察機關調查等處以罰鍰之規定，回歸依「刑事訴訟法」及「刑法」相關規定辦理。

教育部體育署指出，本次修法可維護運動彩券交易之公信力，有效遏止人為因素介入彩券發行，提升運動彩券投注標的賽事公平性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財