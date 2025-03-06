南港產專區首件公辦都更 宏匯將打造30層樓住宅

台北市南港區產業生活特定專用區（以下稱產專區）首件招商「南港新都公辦都市更新案」，由宏匯股份有限公司獲得最優申請人資格，將以「南港新都•百年幸福宅」為主題打造。（模擬圖，台北市住都中心提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市南港區產業生活特定專用區（以下稱產專區）首件招商「南港新都公辦都市更新案」，順利評選出由宏匯股份有限公司獲得最優申請人資格，將以「南港新都•百年幸福宅」為主題，重塑南港打造環境宜居、空間共好、設施友善的幸福宅，預計興建2棟30層住宅大樓及1棟3層社會住宅與辦公空間，推估2033年取得使用執照。

台北市住宅及都市更新中心（以下稱住都中心）指出，基地位於南港區重陽路263巷以西、重陽路以南、重陽路166巷以東及興南街以北所圍街廓的中央，面積達9680平方公尺，是台北市稀有大面積土地。

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住都中心表示，現況建物是1990年所建，聚落老舊密集且住工混合，台北市政府於2015年啟動東區門戶計畫，辦理「南港區通盤檢討」變更工業區為產業生活特定專用區，並設置工作站協助產專區推動都市更新。

住都中心表示，社區共174戶，於2020年自主申請民間社區公辦都更，經2次意願調查及1次模擬選配，住戶參與意願均達90%以上；2021年經台北市政府指定住都中心擔任實施者，以公辦都更招商方式推動整合，2024年10月25日公告徵求出資者，成為南港產專區首件招商公辦都市更新案。

宏匯公司以「共創、共生、共享」為核心理念，規劃一般住宅、社會住宅及商業辦公空間，並融入共享空間設計理念，營造互動共融的居住環境；同時兼顧學區特性與環境特色，透過開放空間、綠帶與公共藝術，增進社區鄰里之間的互動與合作，打造一座生活與自然兼容的都市無界森林，提升建築的活力與生命力。

在設計上，以永續建築及企業社會責任（ESG）為目標，將永續理念融入設計、施工到入住各階段，全面考量環境影響，透過選用綠建材、引入智慧與高效能設備和技術，在建築全生命週期中推行淨零減排作為，目標取得綠建築黃金級、智慧建築銀級、耐震標章、台灣建築能效標示BERS1+級。預計興建2棟SC的30層住宅大樓，以及1棟RC的3層社會住宅與辦公空間，預估創造2.3萬坪樓地板面積。

住都中心表示，「南港新都公辦都市更新案」歷經四年整合期，後續與宏匯公司預定於今年6月完成簽約，推估於2029年開工，2033年取得使用執照。

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