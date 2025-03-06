晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

別急著進場！高盛警告：美股面臨6波大修正 現才剛開始

2025/03/06 14:17

別急著進場！高盛警告，美股面臨6波大修正 現才剛開始（法新社）別急著進場！高盛警告，美股面臨6波大修正 現才剛開始（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對加拿大和墨西哥徵收25%關稅後，延長了對汽車行業的徵稅行動，受此激勵，美股勁揚，不過，高盛交易員警告，如果市場重新評估增長，那美股現僅處於第1階段底部，後市恐怕會有6波大修正，並強調，修正才剛開始。

外媒報導，高盛交易員布萊恩·加勒特（Brian Garrett）指出，美股波動率市場仍然處於高度警戒狀態，若市場重新評估增長，預料市場將有6波修正，而目前只處於第1階段的底部。

他指出，美股波動率暗示這還沒有結束，儘管本週略有緩解，他進一步說明，在沒有全球衝突或全球流行病的情況下，這種實現水平很難維持超過幾週，不過，他警告，「波動率壓力」指數仍處於選舉水平的高位，這比市場或波動率指數本身發出的信號要早得多。

他指出，VIX（恐慌指數）1天內交易量超過150萬份看漲期權的情況很少見，而且往往集中在重大波動事件附近。上週有1個非常大、25萬份看漲期權結構交易量，溢價高達1000萬美元（約新台幣3.28億元）。

需要強調的是，週三是VIX與UX1（期貨連續近月）曲線連續第3天反轉超過2個點，這極為罕見。

且6個月delta看漲期權相對於價平選擇權（ATM）波動率比率，昨晚創下2年新低，此數據向市場發出信號，「保持你的看漲期權，是時候收緊了」。

他進一步提到，週三感覺有些交易員終於放棄了，看跌期權交易量接近歷史最高水平，而熱門空頭終於上漲，儘管幅度很小，最終上漲了4個基點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財