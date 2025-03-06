別急著進場！高盛警告，美股面臨6波大修正 現才剛開始（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對加拿大和墨西哥徵收25%關稅後，延長了對汽車行業的徵稅行動，受此激勵，美股勁揚，不過，高盛交易員警告，如果市場重新評估增長，那美股現僅處於第1階段底部，後市恐怕會有6波大修正，並強調，修正才剛開始。

外媒報導，高盛交易員布萊恩·加勒特（Brian Garrett）指出，美股波動率市場仍然處於高度警戒狀態，若市場重新評估增長，預料市場將有6波修正，而目前只處於第1階段的底部。

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他指出，美股波動率暗示這還沒有結束，儘管本週略有緩解，他進一步說明，在沒有全球衝突或全球流行病的情況下，這種實現水平很難維持超過幾週，不過，他警告，「波動率壓力」指數仍處於選舉水平的高位，這比市場或波動率指數本身發出的信號要早得多。

他指出，VIX（恐慌指數）1天內交易量超過150萬份看漲期權的情況很少見，而且往往集中在重大波動事件附近。上週有1個非常大、25萬份看漲期權結構交易量，溢價高達1000萬美元（約新台幣3.28億元）。

需要強調的是，週三是VIX與UX1（期貨連續近月）曲線連續第3天反轉超過2個點，這極為罕見。

且6個月delta看漲期權相對於價平選擇權（ATM）波動率比率，昨晚創下2年新低，此數據向市場發出信號，「保持你的看漲期權，是時候收緊了」。

他進一步提到，週三感覺有些交易員終於放棄了，看跌期權交易量接近歷史最高水平，而熱門空頭終於上漲，儘管幅度很小，最終上漲了4個基點。

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