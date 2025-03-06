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北京太欺負人 南韓7成20至39歲族群對中國持負面看法

2025/03/06 12:17

由於中國在薩德事件、限韓令等種種漠視南韓的行為，引發南韓青年世代不滿，最新調查顯示，每10名20至39歲南韓民眾中，就有7名對中國抱持負面看法。（美聯社資料照）由於中國在薩德事件、限韓令等種種漠視南韓的行為，引發南韓青年世代不滿，最新調查顯示，每10名20至39歲南韓民眾中，就有7名對中國抱持負面看法。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《朝鮮日報》報導，根據該報與首爾大學的一項最新調查，每10名20至39歲南韓民眾中，就有7名對中國抱持負面認知，20至39歲族群的反中情緒在所有年齡層中最為強烈，他們中每4人裡就有1人將中國視為「敵對對象」。

　首爾大學國家未來戰略院聯合《朝鮮日報》委託KSTAT Research，在2月25日至26日進行了政治認知調查，結果顯示，針對「在支持、合作、警惕、敵對等選項中，中國屬於何種」的提問，20至29歲有72%，30至39歲有68%給出負面回答，稱中國是「敵對對象」。相較於40至49歲（56%）、50至59歲（49%）、60至69歲（45%）、70歲以上（51%）等其他年齡層，佔比明顯較高。

　在國家好感度調查（滿分100分）中，20至29歲、30至39歲對中國的反感程度與北韓不相上下。20至29歲對中國的好感度為29分，北韓為28分；30至39歲對中國的好感度30分，北韓為28分，中國和北韓兩國的好感度分差僅1至2分。　

　相較之下，50至59歲對中國的好感度為34分，北韓為31分；60至69歲對中國的好感度35分，北韓為25分；70歲以上對中國的好感度35分，北韓為23分。

　20至29歲、30至39歲對日本的好感度分別為46分和41分，高於40至49歲（38分）、50至59歲（35分）和60至69歲（40分）。

　針對「為了經濟成長，是否應該改善與中國的關係」的提問，20至29歲、30至39歲表示「贊成」的佔比均為53%，在所有年齡層中最低；表示「反對」的佔比均為47%，在所有年齡層中最高。

　本次調查研究的團隊負責人、首爾大學未來戰略院院長康元澤表示：「20至39歲是對南韓發展懷有自豪感的一代人，薩德（譯按：南韓2016年部署美國THAAD飛彈防禦系統，引發中國強烈反彈）爭議、限韓令（譯按：薩德爭議爆發後，中國中止南韓藝人赴中舉辦演唱會、禁止播放南韓電視節目等）等中國無視南韓的行為，令他們感到憤怒。」

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