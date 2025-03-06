晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》順達：法說會釋好消息 市場鼓掌

2025/03/06 12:09

順達股價勁揚。（取自業者官網）順達股價勁揚。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電池模組大廠順達（3211）昨在法說會中指出，今年旗下含BBU（電池備援電力模組）、儲能系統與電動載具等非IT領域業績將比去（2024）年大幅成長、營收比重上看30%至40%，帶動順達今日股價爆量勁揚，一度觸及漲停價193元，近11時50分，順達股價上漲16元或9.12%，暫報191.5元，成交量逾2.5萬張。

順達旗下含筆電等IT（消費性市場）產品線、以及近年持續拓展的儲能等非IT領域。總經理張崇興昨日表示，IT因景氣因素及市場競爭激烈，銷量、營收恐會持續滑落，不過非IT領域需求明確上升，今年營收與比重有望持續提升，有望上看30%至40%。

順達昨日也公告，去年全年營收139.1億元、毛利率11.4%，稅後淨利26.72億元、年增239％，主因為處分不動產利益，挹注業外收益，每股稅後盈餘（EPS）17.59元，每股並擬配現金股利12.5元，配息率71%，以昨日收盤價175.5元計算，現金殖利率為7.1%。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財