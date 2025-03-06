焦點股》順達：法說會釋好消息 市場鼓掌

順達股價勁揚。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電池模組大廠順達（3211）昨在法說會中指出，今年旗下含BBU（電池備援電力模組）、儲能系統與電動載具等非IT領域業績將比去（2024）年大幅成長、營收比重上看30%至40%，帶動順達今日股價爆量勁揚，一度觸及漲停價193元，近11時50分，順達股價上漲16元或9.12%，暫報191.5元，成交量逾2.5萬張。

順達旗下含筆電等IT（消費性市場）產品線、以及近年持續拓展的儲能等非IT領域。總經理張崇興昨日表示，IT因景氣因素及市場競爭激烈，銷量、營收恐會持續滑落，不過非IT領域需求明確上升，今年營收與比重有望持續提升，有望上看30%至40%。

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順達昨日也公告，去年全年營收139.1億元、毛利率11.4%，稅後淨利26.72億元、年增239％，主因為處分不動產利益，挹注業外收益，每股稅後盈餘（EPS）17.59元，每股並擬配現金股利12.5元，配息率71%，以昨日收盤價175.5元計算，現金殖利率為7.1%。

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