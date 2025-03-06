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焦點股》群光：財報佳績與展望激勵 股價大漲

2025/03/06 11:56

群光2024全年營收創下歷史第3高表現，每股盈餘12.43元，刷新歷史新高紀錄。（資料照）群光2024全年營收創下歷史第3高表現，每股盈餘12.43元，刷新歷史新高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕群光（2385）2024全年營收創下歷史第3高表現，每股盈餘（EPS）12.43元，刷新歷史新高紀錄，營運團隊看好今年AI PC可望進一步發酵並帶動出貨，全年營收、獲利可望優於去年，激勵今日盤中股價大漲，截至上午11時32分暫報174元，漲幅7.41%，成交量8514張。

群光表示，有鑑於地緣政治衝突持續，加上美國總統川普上任後祭出一系列關稅措施，公司將繼續擴張泰國製造，目前全集團已在泰國擁有3座廠房，其中1座已經滿載，主要製造AI影像與網通產品，去年貢獻營收超過2成，今年另外2座廠房將持續增加鍵盤與電源類產品，預期今年泰國廠的營收貢獻度可提高至25%至30%。

 

群光提到，旗下AI 影像產品是最早前往泰國生產的產品，經歷數年的磨合，目前運轉相當順暢，在許多客戶急需分散供應鏈的需求下，也已成功取得客戶轉單，可增加商用監測以及視訊會議影像產品營收，有利於影像產品組合的轉型，朝向高單價且更多元化的發展，樂觀看待未來有機會爭取到更多的轉單機會。

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