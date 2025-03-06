川普籲廢除「晶片法案」遭國會議員反對

美國總統川普4日在國會聯席會議發表演說，呼籲兩黨廢除規模520億美元的「晶片法案」。參與該法案談判的民主黨聯邦參議院領袖舒默（Chuck Schumer）5日預測，川普的要求將會失敗。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普4日在國會聯席會議發表演說，呼籲兩黨廢除規模520億美元的「晶片法案」，但遭到國會議員的拒絕。《彭博》報導，參與該法案談判的民主黨聯邦參議院領袖舒默（Chuck Schumer）5日預測，川普的要求將會失敗，而支持該法案的共和聯邦參議員楊恩（Todd Young） 則對川普的言論感到驚訝，並表示他預計美國政府將繼續運作該計畫。

舒默表示，「晶片法案」對於美國在科技領域、人工智慧（AI）領域領先世界，以及將高薪製造業工作帶回美國至關重要。

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這項規模520億美元的半導體補貼計畫得到了美國兩黨的支持，並刺激了台積電和英特爾等半導體公司的4000多億美元投資。

川普4日在美國國會聯席會議上發表演說時，呼籲廢除「晶片法案」的補貼，強調「你們（通過）的晶片法案是很糟糕的政策」，並懇求聯邦眾議院議長強生廢除該法案，用剩餘的資金來償還國債或其他有意義的用途。

舒默表示，許多晶片工廠正在建造，已為美國帶來好處，一些晶片工廠已經拿到了補貼，但如果川普成功取消補貼，這些建廠計畫可能會面臨風險，「這就是得到美國兩黨支持的原因，我相信參議院中絕大多數人都希望保留它」。

共和黨聯邦參議院財政委員會主席柯瑞柏（Michael Crapo） 5日表示，他願意對「晶片法案」進行一些調整，但反對全面廢除。

楊恩稱「晶片法案」是「我們這個時代最偉大的成功之一」，並表示在承諾支持提名川普內閣官員候選人之前，他已在公開和私下得到了川普內閣官員提名人保證，他們將執行「晶片法案」。

楊恩指出：「我期望政府會繼續支持這項供應鏈彈性和國家安全計劃，如果隨著時間的推移需要轉向不同的模式，我對此持開放態度。」

民主黨聯邦參議員凱利（Mark Kelly）表示，他將密切關注川普政府實施該法案的工作，確保不會扣留任何補貼。台積電和英特爾在「晶片法案」的支持下計劃在亞利桑那州建立多家工廠。

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