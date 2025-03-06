遠通uTagGo會員綁定儲值、扣繳 旅日消費有優惠

BicCamera 店鋪使用 uTagGo 專屬條碼結帳，並登錄領收証加碼回饋「減碳車幣」。（遠通電收提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕遠通電收今天（6日）宣布，uTagGo會員綁定「eTag自動儲值」和「eTag停車扣繳」服務，在BicCamera消費1萬日圓可享最高25%回饋，在全日本最大租車平台「TOCOO!」也有現折8%的優惠。

通電收延伸事業處協理許耀勳今天說明，綁定「eTag停車扣繳」服務的uTagGo App會員，在日本BicCamera購買家電結帳1萬日圓以上，使用App「旅日必備」專區條碼，除可享最高17%優惠（10%免稅+7%折扣），遠通再加碼，持領收證或發票到至App「旅日必備」專區登錄，可再獲200元「減碳車幣」獨家優惠，合計最高回饋25%，建議搭配信用卡與行動支付優惠省更多。「減碳車幣」1元等於新台幣1元，可折抵國道通行費或停車費。

請繼續往下閱讀...

遠通電收提醒，200元「減碳車幣」獨家優惠至五月底，每月限額100名、每會員限回饋一次，回饋資格依登錄順序提供，後續將視活動熱度延長及調整名額。若尚未加辦「eTag停車扣繳」的uTagGo會員，結帳時掃描App「旅日專區」條碼，也可享有最高10%（免稅）加7％（家電類）或藥妝（5%）的基本回饋。

另外，自駕遊日風氣盛行，uTagGo會員每日可提供約10萬輛租車庫存的日本最大租車平台TOCOO!，結帳時輸入專屬折扣碼 「UTAGGO」，即可享TOYOTA、NIPPON、Budget、Orix、NISSAN、Honda等多家熱門日本租車公司現折8%優惠，可合併早鳥優惠15%，享高達23%折扣且名額無上限。TOCOO!另提供日本「ETC」獨家方案高速公路吃到飽，以固定費用暢行日本全國高速公路。

許耀勳指出，疫後數位服務需求激增，遠通電收與遠創智慧從零接觸的「eTag停車扣繳」服務出發，目前停車會員已達180萬，合作停車場更於今年2月正式突破2300場，並可自動代扣全台路邊停車費，節省民眾停車繳費時間、更不會再逾期或忘繳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法