晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

遠通uTagGo會員綁定儲值、扣繳 旅日消費有優惠

2025/03/06 12:20

BicCamera 店鋪使用 uTagGo 專屬條碼結帳，並登錄領收証加碼回饋「減碳車幣」。（遠通電收提供）BicCamera 店鋪使用 uTagGo 專屬條碼結帳，並登錄領收証加碼回饋「減碳車幣」。（遠通電收提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕遠通電收今天（6日）宣布，uTagGo會員綁定「eTag自動儲值」和「eTag停車扣繳」服務，在BicCamera消費1萬日圓可享最高25%回饋，在全日本最大租車平台「TOCOO!」也有現折8%的優惠。

通電收延伸事業處協理許耀勳今天說明，綁定「eTag停車扣繳」服務的uTagGo App會員，在日本BicCamera購買家電結帳1萬日圓以上，使用App「旅日必備」專區條碼，除可享最高17%優惠（10%免稅+7%折扣），遠通再加碼，持領收證或發票到至App「旅日必備」專區登錄，可再獲200元「減碳車幣」獨家優惠，合計最高回饋25%，建議搭配信用卡與行動支付優惠省更多。「減碳車幣」1元等於新台幣1元，可折抵國道通行費或停車費。

遠通電收提醒，200元「減碳車幣」獨家優惠至五月底，每月限額100名、每會員限回饋一次，回饋資格依登錄順序提供，後續將視活動熱度延長及調整名額。若尚未加辦「eTag停車扣繳」的uTagGo會員，結帳時掃描App「旅日專區」條碼，也可享有最高10%（免稅）加7％（家電類）或藥妝（5%）的基本回饋。

另外，自駕遊日風氣盛行，uTagGo會員每日可提供約10萬輛租車庫存的日本最大租車平台TOCOO!，結帳時輸入專屬折扣碼 「UTAGGO」，即可享TOYOTA、NIPPON、Budget、Orix、NISSAN、Honda等多家熱門日本租車公司現折8%優惠，可合併早鳥優惠15%，享高達23%折扣且名額無上限。TOCOO!另提供日本「ETC」獨家方案高速公路吃到飽，以固定費用暢行日本全國高速公路。

許耀勳指出，疫後數位服務需求激增，遠通電收與遠創智慧從零接觸的「eTag停車扣繳」服務出發，目前停車會員已達180萬，合作停車場更於今年2月正式突破2300場，並可自動代扣全台路邊停車費，節省民眾停車繳費時間、更不會再逾期或忘繳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財