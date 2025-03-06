AI機海戰搶市占 三星Galaxy A56、A36、A26 登場

台灣三星3月下旬將在台陸續推出親民AI 5G手機的Galaxy A56、A36、A26。（三星提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣三星今日宣布，3月下旬將在台陸續推出親民AI 5G手機的Galaxy A56、A36、A26，台灣三星表示，Galaxy A56、A36、A26導入Awesome Intelligence創新應用以及升級的硬體規格，讓消費者輕鬆開啟AI新生活。

三星積極搶攻市占率，除看好旗艦手機Galaxy S25系列銷售量可望較前一代成長20%以上，在Galaxy A系列等產品線加持下，今年台灣三星的行動通訊事業部營業額要有雙位數成長。

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台灣三星觀察2024年台灣市場AI手機滲透率約17%~18%，今年期待透過Galaxy S25旗艦系列、Galaxy A系列的挹注，三星自身手機中的AI滲透率希望達到30%以上，進而帶動台灣市場AI手機滲透率持續往25%邁進。市調機構指出，2028年全球AI手機滲透率上看70%，AI將成為全民生活日常。

台灣三星指出，Galaxy A系列以親民價格便能擁有旗艦級規格的高性價比特色，不論於全球或台灣皆常登手機熱銷寶座。Galaxy A55 5G自去年3月上市，已蟬聯10個月台灣Android手機銷售之冠，更是台灣2024年度最熱賣的智慧型手機。

Galaxy A56 5G、Galaxy A36 5G和Galaxy A26 5G首次配備專屬行動人工智慧－Awesome Intelligence，此外，在One UI 7的支援下，更將進一步為用戶推升搜尋和視覺體驗。在硬體方面，Galaxy A56、A36、A26 5G主鏡頭搭載5000萬超高畫素，三款機型均配備6.7吋大螢幕、120Hz螢幕更新率。

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