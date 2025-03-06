海外首發！亞旭、中華電MWC 2025展出背包式5G專網3.0

圖左至右分別為亞旭電腦特助周明峯、資深處長丁立、董事長林成貴，中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍，以及亞旭處長郭俊彬。（亞旭提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕MWC 2025（Mobile World Congress）熱腦展開，華碩集團旗下亞旭電腦在展會進行「背包式5G專網3.0」海外首發，亞旭電腦董事長林成貴表示，很高興與中華電信合作，首次在海外市場發表『背包式5G專網3.0』，並展示多樣化的5G專網解決方案，期待透過這次展會，與全球夥伴共同探索5G技術的無限可能。

「背包式5G專網3.0」由中華電信率先構思，並與亞旭聯手打造高度機動、即時可部署的5G專網解決方案。亞旭指出，此方案將5G核心網路、基地台及應用服務整合至背包大小，內建5G Sub-6GHz小基站，搭載5G基頻、無線電與天線，並支援衛星傳輸技術，確保在任何環境下提供穩定、高覆蓋率的5G專網服務。其高機動性特性特別適用於災難救援、軍事通訊、移動式專網等應用場景，即使在固網或行動網路中斷的情況下，仍能迅速建立內外部通訊，確保關鍵時刻的數據與語音傳輸。相較於前一代產品，「背包式5G專網 3.0」版本在重量上大幅減輕，體積更小，且經過設計改良，更加堅固耐用，進一步提升其在極端環境下的應用表現。

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除「背包式5G專網3.0」外，亞旭電腦在本屆MWC展示完整的5G專網端對端解決方案，包括5G 小基站（Small Cell）、5G CPE、5G 專網管理平台（AMP）、企業級強固型手機（Mobile Computer）與 5G Camera 等，並同步亮相 Wi-Fi 7 與 XGSPON 等高速連網解決方案。

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