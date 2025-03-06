晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

工業用天然氣與電漲價一波波 陶瓷公會：成本大增、再掀漲價潮

2025/03/06 10:54

工業用天然氣與工業用電漲價一波波，陶瓷公會表示，在成本大增，料再掀漲價潮。（資料照）工業用天然氣與工業用電漲價一波波，陶瓷公會表示，在成本大增，料再掀漲價潮。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到近9個月工業用天然氣漲價68.4%，再加上工業用電近兩年來大漲63.5%，陶瓷公會今日發出聲明稿表示，陶瓷業生產成本大幅上漲，預料再掀漲價潮。

陶瓷公會指出，相較去年5月的售價，短短9個月時間，工業用天然氣售價漲幅達68.4%，而工業用電兩年來大漲63.5%，且今年4月恐再漲價；公會表示，陶瓷產業的生產成本，天然氣是主要成本、電費是次要成本，是以天然氣及電力為主要生產成本的陶瓷業，承受嚴峻的壓力，勢必要反映成本，調漲售價。

公會強調，本土陶瓷產業多數生產廠已減產苦撐，而今再承受氣電雙漲不休的巨大壓力，大多虧損狀態，為勉力生存與員工生計，不得已必須視個別情形調漲售價，還要請消費者見諒。

公會也呼籲，國內陶瓷產業產品，包括建築用的磁磚、工業用的陶瓷、衛浴用的及飲食用的碗、盤、杯、鍋等，都是民生不可或缺的傳統產業，希望政府重視，工業用天然氣及用電儘可能不要漲價，也不要無預警突然漲價，致使產業措手不及，因為無預警漲價，造成已接訂單須承受虧損出貨，未來中期訂單也讓業者不知如何報價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財