工業用天然氣與電漲價一波波 陶瓷公會：成本大增、再掀漲價潮

工業用天然氣與工業用電漲價一波波，陶瓷公會表示，在成本大增，料再掀漲價潮。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到近9個月工業用天然氣漲價68.4%，再加上工業用電近兩年來大漲63.5%，陶瓷公會今日發出聲明稿表示，陶瓷業生產成本大幅上漲，預料再掀漲價潮。

陶瓷公會指出，相較去年5月的售價，短短9個月時間，工業用天然氣售價漲幅達68.4%，而工業用電兩年來大漲63.5%，且今年4月恐再漲價；公會表示，陶瓷產業的生產成本，天然氣是主要成本、電費是次要成本，是以天然氣及電力為主要生產成本的陶瓷業，承受嚴峻的壓力，勢必要反映成本，調漲售價。

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公會強調，本土陶瓷產業多數生產廠已減產苦撐，而今再承受氣電雙漲不休的巨大壓力，大多虧損狀態，為勉力生存與員工生計，不得已必須視個別情形調漲售價，還要請消費者見諒。

公會也呼籲，國內陶瓷產業產品，包括建築用的磁磚、工業用的陶瓷、衛浴用的及飲食用的碗、盤、杯、鍋等，都是民生不可或缺的傳統產業，希望政府重視，工業用天然氣及用電儘可能不要漲價，也不要無預警突然漲價，致使產業措手不及，因為無預警漲價，造成已接訂單須承受虧損出貨，未來中期訂單也讓業者不知如何報價。

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