加國放話：川普全面取消關稅前 加拿大不會讓步

加國官員表示，如果美總統川普（左）維持對加拿大徵收的任何關稅，加拿大總理杜魯道（右）將不會讓步。（路透資料照）



高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大政府一名官員表示，只要美國總統川普（Donald Trump）維持對加拿大徵收的任何關稅，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）將不會取消加拿大全面的報復性關稅。

《彭博》報導，杜魯道對於美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）提出的貿易戰「中立」解決方案持冷淡態度。這名官員表示，杜魯道拒絕任何以加拿大「全面取消報復性關稅」來換取美國「取消部份關稅」的方案。

請繼續往下閱讀...

川普政府對美國進口的加拿大商品徵收25％的關稅，但將石油、天然氣等能源商品排除在外，這些商品的稅率為10％。杜魯道政府則對價值300億加幣（約新台幣208億美元，約新台幣6909億元）的美國產品徵反制關稅，其中包括化妝品、輪胎、水果和葡萄酒。

川普政府週三（5日）表示，根據2020年簽署的美墨加貿易協定，將把汽車製造商的關稅提供1個月的豁免。盧特尼克週三稍早透露，川普正在考慮減免特定產業的關稅，其中可能包括汽車產業。不過，盧特尼克也提到，關稅肯定會有，但目前華府在考慮4月2日之前，可能會為哪些市場提供減免。

加拿大的反制關稅措施將在3月底擴大至美國出口的1250億加幣（約新台幣2.87兆元）商品，第二階段關稅涉及的產品類別非常多，包括美國製造的汽車、卡車、鋁以及一系列食品和農產品。

美國與加拿大的緊張關係持續延燒，杜魯道週二（4日）抨擊，川普因吩坦尼議題而徵收關稅的藉口完全是假的、沒有道理且錯誤的，川普只是想看到加拿大經濟徹底崩潰，這樣美國就能更輕易的併吞加拿大。川普則在週三與杜魯道通話時，再度稱呼杜魯道為「州長」，並稱美加之間的問題很大程度上是因為渥太華的邊境政策薄弱所造成。

除了兩國元首的通話外，盧特尼克也與加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）進行對話，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）則與加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）通話。

趙美蘭明確表示，加國政府不願意無緣無故做出讓步。趙美蘭在多倫多回應記者，加拿大絕不會和自己談判，不可能每30天就要經歷這樣的內心戲，因此渥太華的目標是雀報透過對話為貿易帶來更多的確定性。

加拿大能源部長威金森（Jonathan Wilkinson）指出，川普的行為已經永遠損害兩國之間長期、深厚的夥伴關係。即使取消關稅，雙方也永遠不會回到3個月以前，加拿大永遠不會像以前那樣信任美國人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法