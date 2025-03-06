中菲行2月營收21.38億元 年增34.3％

中菲行空運總裁邱鈞榮。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行 （5609） 2月營收21.38億元，較去年同期增加34.3%，其中空運營收13.09億元，佔整體集團營業額61%，較去年同期增加40.8%，海運營收7.12億元，佔整體集團營業額33.5%，較去年同期增加26.3%，合同物流營收1.17億元，佔整體集團營業額5.5%，較去年同期增加19.7%，

中菲行累計1月至2月集團營收則為44.36億元，較去年同期成長27%，其中空運營收27.11億元，佔整體集團營收61.1%，較去年同期增加29.6%，海運營收14.82億元，佔整體集團營收33.4%，較去年同期增加25.1%，合同物流營收2.43億元，佔整體集團營收5.5%，較去年同期增加12.8%。

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中菲行指出，2月空運市場，人工智慧及智慧運算相關產品需求保持穩定，亞洲地區市場仍然繁忙，運費保持穩定，但是中國電子商務和轉運的運輸量，因為美國關稅政策而有所放緩，運價因而下降。海運市場方面，亞洲地區市場因為中國加一政策的供應鏈移轉，需求穩定因而運價維持平穩，美國及歐洲的貨運需求則出現下降的趨勢，美國對中國進口產品加徵關稅的不確定因素，造成市場混亂，導致運費下降。

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