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馬斯克：應將美國郵政與美國國鐵私有化

2025/03/06 09:49

全球首富馬斯克（Elon Musk，圖左）建議，將美國郵政（USPS）與美國國家鐵路客運公司（Amtrak）私有化。（美聯社）全球首富馬斯克（Elon Musk，圖左）建議，將美國郵政（USPS）與美國國家鐵路客運公司（Amtrak）私有化。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，全球首富馬斯克（Elon Musk）週三（5日）建議，將美國郵政（USPS）與美國國家鐵路客運公司（Amtrak）私有化。

綜合媒體報導，馬斯克週三在出席摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）的會議上表示，從邏輯上講，他認為美國應該將任何合理範圍內能夠私有化的事物都進行私有化，當中包括USPS和Amtrak，但馬斯克也坦言，相關行動可能需要得到國會批准。

報導指出，USPS一直面臨財務困境，自2007年迄今已虧損逾1000億美元（約新台幣3.28兆）；而Amtrak財務狀況也不佳，截至2024年9月30日的12個月調整後營運虧損為7.05億美元（約新台幣231.21億元），較2023年減少9%。

對於上述報導，USPS和Amtrak尚未回應媒體置評請求。

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