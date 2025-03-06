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黃金守住2900美元！專家曝「1數據」左右金價命運

2025/03/06 08:54

週三（5日）黃金價格小幅收低。（彭博資料照）週三（5日）黃金價格小幅收低。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（5日）黃金價格小幅收低，係因本週五將公布美國就業數據，投資者在公布前克制不進行大筆押注，但貿易戰的緊張情緒已使黃金守在每盎司2900美元的關鍵水準之上。

現貨黃金下跌0.1%，至每盎司2913.99美元；4 月交割的黃金期貨價格上漲0.2%，至每盎司2926美元。

《路透》報導，美元指數跌逾1%至4個月低點，但週三黃金價格仍表現疲軟。Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「現在市場上仍有購買興趣，在週五（就業數據）公佈之前，市場會採取相較謹慎的態度，但仍對黃金來說相當有利。」

對川普關稅措施的擔憂推，動避險黃金價格今年創下11個歷史新高，於2月24日達到高峰2956.15美元，今年迄今整體上漲11％。

週二稍晚川普稍晚向國會發表演說，稱4月2日將實施進一步的關稅，包括「對等關稅」和旨在平衡多年貿易失衡的非關稅行動。此前美國已對大多數墨西哥和加拿大進口產品徵收25%關稅，同時將對中國商品的關稅提高1倍至20%，該措施週二已生效。

另外有小非農報告之稱的ADP全國就業報告顯示，美國2月私人企業就業人數成長放緩，僅增加7.7萬個就業崗位，低於預期的14萬個。

路透社調查，經濟學家預測，週五將公布的美國2月非農就業人數將增加16萬個。

RJO資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）表示：「如果數據真的很糟糕，我想黃金會被拋售。如果數據是中性的，應該不會對金價產生太大影響。但如果數據是看漲的，那麼金價就會上漲，很快就會達到3000美元，甚至更高。」

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