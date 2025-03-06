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台積電加碼還被扒皮？外媒爆川普仍想對台晶片課稅 最大受害者曝光

2025/03/06 11:20

台積電宣布對美國投資1000億美元，但知情人士說，此舉並未讓川普政府內部停止考慮對台積電和其他台灣晶片廠，課徵高達100%潛在關稅。（路透資料照）台積電宣布對美國投資1000億美元，但知情人士說，此舉並未讓川普政府內部停止考慮對台積電和其他台灣晶片廠，課徵高達100%潛在關稅。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）3日宣布對美國加碼投資1000億美元（約新台幣3.28兆元），不過美國媒體卻指出，知情人士說，此舉並未讓川普政府內部停止考慮對台積電和其他台灣晶片廠，課徵高達100%潛在關稅，假設真的徵稅了，其他從事晶片設計、製造、封裝、裝置組裝和其他相關部門的較小型台灣業者，比起台積電，反而更易受影響。

美國「連線雜誌」（WIRED）報導，知情人士透露，1種計畫是，課稅對象將不只台灣晶片本身，還包括iPhone等裝有台灣晶片的電子產品。

1月川普曾說，不久後將對外國生產電腦晶片課關稅，以讓晶片回歸美國製造。只不過川普團隊考慮的這類廣泛晶片關稅，過去不曾實施，且半導體供應鏈的獨特運作方式，也令人質疑晶片關稅作為貿易政策的效果如何。

對晶片徵稅可能增加多國科技公司成本，且對於美國人來說，各類最終產品可能更昂貴。《晶片戰爭》一書作者米勒（Chris Miller）指出，台積電及無廠晶片設計公司都可能「少賺一點錢」，實際銷售晶片組裝後製成產品的業者，產品利潤也可能壓縮。

米勒指出，實際上要執行關稅，對美國政府來說也將是1項極為困難、甚至不可能人任務。因半導體產業是分散在全球，以至於企業可以採取許多潛在的變通方法，來避免這些市場。

首先，台積電晶片一般不會單獨進口到美國，難以直接課稅。舉例來說，台積電為iPhone生產晶片，這些手機通常在中國或印度組裝，最後到美國海關時稅會被當作來自中、印的電子用品課稅。

其次，只有當美國生產成本比其他地區更低時，關稅才能促使外國公司開始在美生產晶片。但美國勞動成本高、缺乏高階半導體供應鏈，代表著將生產移到美國可能要花數年或數十年，也難保這些美國據點能賺錢，因此對台積電等台灣企業來說，將生產地轉移到其他國家，以避免支付關稅可能更明智。

連線雜誌指出，台積電比起其他業者，因美國潛在關稅所受的損失可能較少。目前台積電生產全球約9成最先進晶片，若川普加稅迫使台積電提高價格，部分訂單可能流失給同業，但專家認為並不是大問題，因台積電的客戶可能難以找到替代方案，最終蘋果、輝達等美企很可能繼續買單台積電產品，將較高成本轉嫁給其消費者。

只不過台積電以外，其他從事晶片設計、製造、封裝、裝置組裝和其他相關部門的較小型台灣業者，較無法將成本轉移客戶，因此較易受關稅影響。

連線雜誌引述台經院學者劉佩真的話指出，關稅的目標和哪些業者會實際感受到影響，兩者存在落差；美國要的是台積電在美投資晶片製造，對其他台廠沒多大興趣，但後者卻將感受到連鎖效應。

文章也指出，川普政府可能選擇將晶片關稅擴及所有國家，讓在美生產成為唯一可行替代選項。也可能對內含台灣晶片的所有最終產品課關稅，這將顯著擾亂半導體產業。

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