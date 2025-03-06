關稅太傷！川普考慮豁免墨加農產品

川普政府正在考慮豁免對加拿大、墨西哥徵收的部份農產品關稅。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）正在考慮豁免對加拿大、墨西哥徵收的部份農產品關稅，這是美國政府週三（5日）採取的最新措施，旨在為特定產業新進口關稅提供廣泛的減免。

《彭博》報導，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）週三在白宮表示，一切都在考慮範圍之中，希望政府能夠決定為農業提供救助。至於對於農產品的具體豁免、減免，可能包括鉀肥、化肥等，確切內容還有待確定。

請繼續往下閱讀...

羅林斯在白宮會見了川普和其他官員，討論未來的發展方向。以農業為主的各州議員呼籲政府為化肥和其他對美國農作物種植相當重要的產品提供關稅豁免政策。週三稍早，在產業高層呼籲給予更多周旋餘地後，川普政府宣佈將來自墨西哥、加拿大的汽車進口關稅延後1個月。

川普在本週二（4日）正式啟動對北美2個鄰國徵收25％的關稅，希望透過徵收進口稅增加收入，說服企業將製造業遷回美國，不過廣泛的關稅措施也引發全球市場動盪。

川普持續威脅在第2任期內實施廣泛關稅，無視經濟學家的警告，他們表示，這些措施可能加劇通膨，並損害華府與重要盟友之間的關係。報復性關稅已經抹去今年玉米、大豆的收入成長，預計2025年經濟作物的收入將連續第3年下滑。

華府祭出關稅後，也面臨其他國家的反擊，中國已對美國大豆、豬肉、牛肉等一系列商品採取反制措施；加拿大也對價值約1070億美元（約新台幣3.51兆元）的美國商品採取報復措施，墨西哥則計劃在週日（9日）公佈回應措施。

川普在本週稍早也提到，自4月2日起，將對「外國」農產品徵收關稅。潛在關稅浮出檯面之際，美國正面臨食品進口暴增的問題，今年美國的農業貿易逆差恐達到創紀錄490億美元（約新台幣1.61兆元）。

川普週二晚間在國會發表演說時坦言，自己向墨西哥、加拿大和中國徵收的關稅將給美國帶來一些「混亂」，但相信美國人將適應這些變化，這些關稅最終將有助於提振國內產業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法