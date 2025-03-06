盛名之累 有外商想組團考察「陶朱隱園」

鴻海集團創辦人郭台銘曾對「陶朱隱園」頂樓戶感到興趣。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕知名豪宅「陶朱隱園」公開銷售消息一出，除企業主、科技業董座預約看屋增加外，竟然也吸引隔壁鄰居「富邦信義A25園區」的外商公司，寫信指名要組團去該豪宅考察。

不過，中工表示，該豪宅對於買家有身分審查，最終僅能禮貌回拒。

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郭董對頂樓戶曾感興趣

但據了解，該豪宅取得使照後，前幾批賞屋貴客中，就有鴻海集團創辦人郭台銘，而且一開始就鎖定頂樓戶，甚至進展到出價階段，而且威京集團主席沈慶京透過「小紙條」寫上價格遞給郭台銘，但最終雙方並未達成共識，多年後，郭台銘家族則以6.24億元買進同樣是座落信義計劃區的豪宅「信義首席公館」兩戶。

對於該豪宅公開銷售後的進度，中工指出，未公開前平均一週看屋組數1至2組，公開後，每週平均看屋組數為8至9組。

而看屋豪客身分從過去的傳產企業主，擴及到上市櫃科技董座，甚至有部分買家同時在看「皇翔御琚」、「琢白」等在售豪宅，部分潛在買家則是在信義計劃區已有置產豪宅的高貴鄰居。

不過，中工坦言，這群貴客不會第一次賞屋就出價，可能要等到第二次預約、甚至第三次才有可能進展到對於有興趣的戶別進行出價。

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