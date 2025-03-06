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美出口禁令出現反噬 ? 美媒揭中國下一代晶片技術恐領先

2025/03/06 12:56

中美科技戰助長了中國在下一代晶片研究的熱潮。（歐新社資料照）中美科技戰助長了中國在下一代晶片研究的熱潮。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國實施出口禁令，打壓中國發展先進晶片製程技術，但一項數據卻顯示，中美科技戰助長了中國在晶片技術領域研究的熱潮。美媒《Tomshardware》指出，中國對下一代晶片製造技術的研究是美國的兩倍多，中國可能在新興晶片技術領域超越美國。

據報導，中美晶片貿易戰已進入第五年，美國的干預似乎正在產生反噬作用。根據新興技術觀察站（ETO）的新研究發現，中國對下一代晶片製造技術的研究報告，是美國的2倍多。

專家分析，中國發布的下一代晶片製造技術的研究報告，都與後摩爾定律技術相關，超越了追求越來越小的製程節點的傳統框架，超越了目前針對中國產業的監管規定。

專家示警，作為新興技術，除非美國能夠在中國之前獲得專利，否則目前禁止出口半導體先進設備工具等相關手段，對這些下一代晶片將毫無作用。

ETO指出，在2018年至2023年期間，全球總計發表了47.5萬篇有關晶片設計和製造的文章；其中，中國機構佔34%，美國、歐洲各為15%、18%。

而在中國所發布的晶片技術研究報告，以神經形態計算（基於類似神經元結構的處理器）和光電計算（利用光在晶片內傳輸數據）等相關研究數量最大宗。

分析師指出，在研究報告裡，晶片技術製造領域並不像人工智慧和法學碩士等熱門，但根據中國所發布的相關研究報告數量，顯示似乎正全力研究下一代晶片技術。

值得注意的是，這些來自中國的晶片研究報告內容和品質並不低。若以「引用率」觀察，排名前10%的研究報告，高達一半來自中國、美國、歐洲的比例分別為22%和17%。雖然印度、日、韓等國家也發表了相關晶片研究報告，但在數量和引用率這兩項指標，也落後於中國。

專家指出，這些數字並不意味著，現在中國的晶片技術比美國更先進，但擔心在不久的將來，中國可能在新興晶片技術領域超越美國的情況恐將發生。

歐洲經貿處的札卡里·阿諾德表示，中國發布的晶片技術研究報告數量，與其他各國產生明顯差距，不難想像未來中國的技術、製造能力恐將對全球產生影響。

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