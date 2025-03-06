川普故意藉關稅觸發美經濟衰退？華爾街老手：一箭雙雕的「背後動機」

美媒報導，交易員開始正視，美國總統川普是否試圖引發美國經濟衰退，實現他下一階段的經濟議程。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在2024年11月勝選前即表明，他希望美元貶值、美國物價下降、聯準會（Fed）降利率。現今，川普似乎決心對幾乎所有進入美國的商品徵收關稅，多項指標也顯示了經濟活動出現回落，引發了人們對於美國經濟恐出現停滯性通膨的擔憂。

據報導，一位華爾街資深人士認為，川普可能希望美國陷入衰退，正試圖藉挑起貿易戰，來達到「一箭雙雕」的目的。

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《marketwatch》報導，上週川普如期對加拿大和墨西哥徵收關稅，並對中國再加增加10%新關稅，這些舉措導致美國股市下跌、國債收益率出現波動，市場瀰漫不安氛圍，交易員開始正視「川普2.0關稅可能把美國經濟拖入衰退」的可能性。

野村證券策略師麥克埃利戈特（Charlie McElligott）寫給客戶的1份研究報告中指出，川普政府需要導演一場衰退大戲，讓美國經濟減速、通膨減緩得足以迫使Fed持續降息，如此一來美元也會顯著貶值，得以實現他下一階段的經濟議程。

在另一份報告中，麥克埃利戈特引用了美國財政部長貝森特 （Scott Bessent）的言論，專注於小型企業和消費者，這將需要「重新平衡」，川普也在國會表示，他可接受關稅帶來的「一點」干擾。

美國預測市場運營機構Polymarket交易員預測，今年美國陷入經濟衰退的可能性為 37%。

《CNBC》指出，經濟成長恐慌伴隨著通膨再度抬頭的擔憂，這有可能重新引發美國50年來，曾未曾見過的糟糕局面。《路透》報導，指出前美國財政部部長ROBERT RUBIN指出，「從長遠來看，關稅意味著生產力下降」。

芝加哥 MESIROW 貨幣管理公司認為，川普針鋒相對的做法，加劇了人們對全球貿易戰的擔憂，風險資產承受壓力，同時提振了避險資產。

由於美國例外論，長期以來關稅被視為對美元有利，但對於是否能帶給美國經濟實力日益增長，市場正出現擔憂、正在改變這種說法。隨著10年期公債殖利率下降，以及市場對2025年聯準會降息次數，從2次升至3次的預期，美元正面臨新的壓力。

巴克萊銀行分析師傑森‧戈德堡指出，關稅會帶來不確定因素，可能會影響大型銀行，例如影響貸款需求，或在市場波動過大時減少資本市場交易的預期收入。

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