晶片關稅可使美晶片製造商受益 ! 格羅方格曝 : 須滿足「2條件」

GlobalFoundries執行長表示，關稅可能使美國晶片製造商受益。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）呼籲取消527億美元CHIPS晶片補助法案，引發市場對於美國半導體戰略爭論；與此同時，美國「連線雜誌」指出，川普政府內部並沒有停止考慮，對台積電和其他台灣晶片廠課徵高達100%「潛在關稅」。對此，世界第五大代工廠格羅方德（GlobalFoundries）執行長Thomas Caulfield認為，關稅可能使美國晶片製造商受益。他預計，美國將會採取關稅和政府援助相結合的措施。

《路透》報導，Thomas Caulfield表示，支持美國半導體獎勵政策與關稅並行。他認為，產業獎勵政策刺激美國本土半導體產能提升，而關稅政策因為會讓進口晶片價格上漲，看好將有助於拉抬市場對美國製晶片的需求，兩者缺一不可。

請繼續往下閱讀...

他認為，美國對外國製造的晶片徵收關稅可能會刺激對國產晶片的需求，從而幫助美國晶片製造商。因為527億美元的「CHIPS法案」，以及針對晶片製造設備的投資稅收抵免，將有助於提高美國晶片製造能力。

他補充，關稅將使外國晶片變得更加昂貴，這有助於吸引消費者購買美國工廠生產的晶片。不過，他強調「單憑其中一種還不夠」，因此需要CHIPS法案和投資稅收抵免來創造產能，以及關稅來創造動力，讓需求回流。

《路透》報導，對於川普呼籲取消CHIPS晶片補助法案，部分業內人士已做好了迎接川普總統任期內《CHIPS 法案》撥款條件可能改變的準備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法