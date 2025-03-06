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川普再讚台積電世界最強！誇口將打造「地表最強大晶片」

2025/03/06 09:37

美國總統川普4日晚間發表現代史上最長的國會演說。（彭博資料照）美國總統川普4日晚間發表現代史上最長的國會演說。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（3日）在白宮宣布，台積電（2330）將在美國額外投資至少1000億美元，說這項投資案是「全世界最強大企業的偉大之舉」，隔日川普在國會演說上表示「美國優先」政策奏效，並提及台積電（TSMC）已宣布在美國擴大投資，除了再次讚賞台積電「世界上最強、且擁有97%龐大市佔率」外，還聲稱台積電將在美國打造出「地表最強大晶片」。

在國會演說上，川普特別提及台積電，說：「就在昨天，世界最大、最強的台積電公司，擁有97%的市占，宣布投資1650億美元，在美國境內打造全球最強大的晶片」。

川普還說：「我們不會提供他們任何資金。你（指拜登）的《晶片法案》是個很爛、很爛的東西，我們付了（半導體製造商）數千億美元，卻沒有任何意義，他們拿走我們的錢卻不花」。

他表示：「我們不會給他們任何錢，對他們來說重要的是他們不想支付關稅，所以他們會來設廠，還有其他很多企業會進來，而我們不會給他們錢，我們只想保護我們的企業和人民。」

川普表示：「只要在美國設廠，他們就不用支付關稅」。建議國會廢除《晶片法》，應該將剩餘資金用於減少國債或其他合適的用途。

川普除了提到台積電在美國擴大投資，也指出日本軟銀集團（SoftBank）投資2000億美元（約新台幣6.5兆元），美國企業OpenAI和甲骨文公司（Oracle）投資5000億美元（約新台幣16兆元），蘋果（Apple）也宣布了5000億美元的投資，相信他們會在美國設廠，而不是在中國。

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