美對加墨汽車關稅延後1個月！道瓊強彈485點 台積電ADR漲2.38％

週三美股收紅。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市連續2天暴跌後，週三反彈，白宮表示，同意對對加拿大和墨西哥的部分汽車關稅延後一個月，主要股指在震盪中收高，道瓊工業指數上漲485點、1.14%，標普500和那斯達克指數漲幅分別為1.12%、1.46%，費城半導體指數上漲2.09%，台積電ADR收紅2.38%，收在184.28美元。

綜合外電報導，美國總統川普傳出考慮將對加拿大和墨西哥的汽車關稅推遲一個月，隨後股市轉為積極。白宮隨後宣布，證實川普同意延後對部分汽車徵收關稅，汽車相關類股斯特蘭蒂斯上漲逾4.5%，福特和通用汽車分別上漲5.75%和7.2%以上。

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白宮新聞秘書李維特 （Karoline Leavitt）表示，川普願意提供額外的稅收減免。消息公布後，午盤交易出現大幅上漲。標普500指數成分股中約有4分之3收高，而以小型股為主的羅素2000指數成分股上漲約1%。微軟等科技股和特斯拉也在盤中出現上漲，意味著科技股在近期領跌之後的轉折。

然而，不確定因素依然存在，因為川普在與加拿大總杜魯道的通話中表示，加拿大在芬太尼方面的努力「不夠好」。川普的關稅以及中國、墨西哥和加拿大隨後宣布的報復計畫本週震動市場，導致前兩個交易日下跌，即使週三有所緩解，三大股指本週迄今仍下跌逾1%。

道瓊工業指數上漲485.6點或1.14%，收43006.59點。

那斯達克指數上漲267.57點或1.46%，收18552.73點。

S&P 500指數上漲64.48點或1.12%，收5842.63點。

費城半導體指數上漲96.29點或2.09%，收4700.79點。

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